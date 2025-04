Campanes de sis segles a Cervera

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Els Campaners de Cervera van celebrar ahir els 600 anys de les campanes Seny Major i Carranca. Precisament, el 2 d’abril del 1425 els mestres Mateu del Olm i Pere Safont van acabar la seua construcció i es va comprovar que no tinguessin cap defecte. Per commemorar l’efemèride els campaners van arrancar amb el Toc de festa. El vent va impedir que les campanes poguessin bufar les espelmes d’aniversari de forma simbòlica, però el temps no va frenar la festa. Durant tot l’any han previst activitats de commemoració. Aquest dissabte s’estrenarà un concert de campanes amb el conjunt musical SIX. La composició està escrita pel veí Jordi Castellà Rovira.