El condemnen a presó per 'hackejar' el web d'un concessionari de cotxes

L'Audiència de Valladolid ha condemnat a dos anys i sis mesos de presó un home que va accedir il·legalment al sistema informàtic d'una concessionària de Toyota per obtenir dades personals d'un client. L'acusat va utilitzar aquesta informació per sol·licitar dos préstecs fraudulents de 26.000 euros cadascun, suplantant la identitat de la víctima.

El tribunal el considera responsable d'un delicte d'estafa informàtica en concurs amb un altre de falsificació de document mercantil. A més de la pena de presó, se li ha imposat una multa de vuit mesos amb una quota diària de vuit euros i l'obligació d'indemnitzar amb 55.875,6 euros més els interessos corresponents.

Segons els fets provats, la víctima havia arribat a un acord amb el personal d'Hibrid Car SA per a la compravenda d'un Toyota Corolla nou valorat en 28.020,71 euros, lliurant 800 euros en concepte de reserva. Per formalitzar el contracte, el comprador havia facilitat documentació personal com el DNI, adreça, telèfon mòbil i les dues últimes nòmines del seu treball.

Mètode d'atac informàtic sofisticat

L'acusat, juntament amb un menor d'edat (aliè a aquest procediment), va accedir al sistema informàtic de Toyota mitjançant un programari maliciós anomenat 'Redline', aconseguint així "infectar" el sistema i obtenir les dades personals del client. Amb aquesta informació, va sol·licitar préstecs a dues entitats financeres diferents utilitzant la identitat del perjudicat, però modificant el compte bancari pel seu propi per rebre els diners.

La sentència destaca que existeixen "elements probatoris suficients" per considerar "amb la necessària certesa" que l'acusat és autor del delicte d'estafa informàtica. El tribunal també assenyala que "no es considera concurrent en el cas la continuïtat delictiva en l'estafa informàtica, però sí la unitat natural d'acció en la referida falsificació documental", ja que es van elaborar dos documents mercantils falsificats en un interval temporal de poc més d'una hora.