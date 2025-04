Els aliments que molta gent menja cada dia i són molt poc saludables

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’alimentació diària de molts espanyols inclou productes carnis processats que, malgrat la seua popularitat, representen un risc significatiu per a la salut. Salami, xoriço i diversos tipus d’embotits contenen elevats nivells de sodi, conservants artificials i components potencialment cancerígens, segons confirmen nombrosos estudis nutricionals. Aquesta situació preocupa especialment les autoritats sanitàries, ja que Espanya es troba entre els països europeus amb més consum de productes carnis processats.

Fa anys que els experts en nutrició alerten sobre l’impacte negatiu que aquests aliments tenen en el nostre organisme. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja va classificar el 2015 les carns processades com a carcinògens del Grup 1, la mateixa categoria que el tabac, encara que amb diferent nivell de risc associat. Malgrat aquestes advertències, milions d’espanyols continuen incloent aquests productes en la seua dieta habitual, especialment en entrepans i aperitius.

El problema fonamental rau que aquests aliments, malgrat formar part de la nostra tradició gastronòmica, contenen components que, consumits amb regularitat, poden incrementar significativament el risc de desenvolupar malalties greus a llarg termini.

Per què els embotits són perjudicials per a la salut?

El principal motiu de preocupació respecte als embotits i salsitxes és la seua composició. Aquests productes contenen nivells excessivament alts de sodi, el que contribueix a la hipertensió arterial i problemes cardiovasculars. Un sol sandvitx amb 50 grams d’embotit pot contenir fins el 30% de la ingesta diària recomanada de sal.

A més, per prolongar la seua vida útil i mantenir el seu aspecte desitjable, els fabricants afegeixen conservants com nitrits i nitrats. Aquestes substàncies, en ser processades pel nostre organisme, poden transformar-se en compostos N-nitrós, reconeguts agents cancerígens que s’han associat principalment amb un risc més elevat de càncer colorectal.

Un altre factor problemàtic és el seu elevat contingut en greixos saturats. Un estudi realitzat per la Universidad Complutense de Madrid va revelar que alguns embotits tradicionals espanyols contenen fins un 40% de greix, del qual aproximadament dos terços corresponen a greixos saturats, relacionats amb l’augment del colesterol LDL i problemes cardiovasculars.

Alternatives saludables per substituir els embotits

Afortunadament, hi ha opcions més saludables que poden reemplaçar als embotits en la nostra dieta diària. La carn no processada, com el pollastre o gall dindi a la planxa, representa una alternativa amb menor contingut en greixos saturats i sense conservants afegits. Aquestes carns aporten proteïnes d’alta qualitat i poden utilitzar-se en sandvitxos, amanides i diversos plats.

Els ous constitueixen una altra excel·lent opció proteica. Contràriament al que es pensava fa anys, estudis recents indiquen que el seu consum moderat no incrementa el risc cardiovascular en la majoria de les persones. Una truita francesa o un ou cuit poden ser excel·lents complements per a un esmorzar o dinar saludable.

El mató o cottage cheese es presenta com una alternativa làctia baixa en greixos i rica en proteïnes. El seu sabor suau i la seua textura cremosa el converteixen en un complement ideal per a torrades o com a farcit per a wraps i amanides.

Les opcions vegetals també són recomanables. L’hummus, elaborat principalment amb cigrons, tahini i oli d’oliva, aporta proteïnes vegetals, greixos saludables i fibra. L’alvocat, ric en greixos monoinsaturats beneficiosos per al cor, pot ser un substitut cremós ideal per untar en pa.

L’impacte dels embotits en la dieta mediterrània

Resulta paradoxal que, sent Espanya un dels països capdavanters de la saludable dieta mediterrània, el consum d’embotits continuï sent tan elevat. Segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, cada espanyol consumeix aproximadament 7 quilograms d’embotits a l’any, una xifra que preocupa els especialistes en salut pública.

La dieta mediterrània tradicional es caracteritza pel predomini d’aliments d’origen vegetal, peix, oli d’oliva i un consum moderat de carn, preferentment no processada. Tanmateix, la industrialització alimentària i els canvis en els hàbits de consum han portat a una presència més elevada de productes processats taula.

Els nutricionistes recomanen recuperar els principis bàsics de l’alimentació mediterrània, limitant el consum d’embotits a ocasions especials i en quantitats reduïdes, en lloc d’incloure’ls com a part de la dieta diària.

Com identificar els embotits més perjudicials?

No tots els productes carnis processats presenten el mateix risc per a la salut. En realitzar la compra, és recomanable revisar l’etiquetatge nutricional, prestant especial atenció a:

Contingut en sodi: Com menor sigui, millor per a la nostra salut cardiovascular.

Presència de nitrits i nitrats: Identificats en l’etiquetatge com a E -250, E -251, E -252, etc.

Percentatge de greix: Especialment rellevant és la quantitat de greixos saturats.

Llista d’ingredients: Com més afluixa i amb components difícils d’identificar, menys recomanable sol ser el producte.

Alguns fabricants estan desenvolupant línies d’embotits amb menor contingut en sal, grasses i conservants. Encara que continuen sense ser aliments recomanables per al consum diari, poden representar una opció menys perjudicial per a consums ocasionals.

Què diuen els experts sobre el consum ocasional?

Els especialistes en nutrició coincideixen que no és necessari eliminar completament els embotits de la nostra alimentació. La clau està en la freqüència i la quantitat. La Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) recomana limitar el seu consum a ocasions puntuals i en racions moderades.

"No es tracta de demonitzar aliments que formen part de la nostra cultura gastronòmica, sinó de ser conscients dels seus efectes sobre la salut i ajustar el seu consum en conseqüència", expliquen des de la SENC. "Un consum ocasional, dins d’una dieta equilibrada i acompanyat d’abundants verdures, fruites i cereals integrals, no hauria de suposar un problema significatiu per a persones sanes".

En qualsevol cas, per a persones amb factors de risc cardiovascular, hipertensió o antecedents familiars de càncer colorectal, es recomana restringir-los o fins i tot eliminar-los de l'alimentació habitual, sempre sota supervisió de professionals sanitaris.