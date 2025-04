La festa major escalfa motors

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Falta més d’un mes per a la festa major de Lleida, però la Paeria va presentar ahir algunes de les novetats que inclourà la programació aquest any, així com el cartell, obra de l’il·lustrador Oriol Caminal. El regidor de Festes i Tradicions, Xavi Blanco, també va avançar algunes de les actuacions com les de Miki Núñez, Buhos i Sexenni i novetats com el canvi d’ubicació de la Batalla de Flors, que es farà al barri de Cappont, per les obres a la rambla Ferran. El programa compta amb desenes d’activitats que se celebraran el 9 al 12 de maig.

Les revetlles seran unes de les protagonistes. El dissabte 10 de maig actuaran Miki Núñez, Buhos i Sexenni. Blanco va destacar que el grup lleidatà presentaran a Lleida el seu últim disc. Quant als escenaris, hi haurà tres grans espais principals: la plaça Sant Joan-plaça Paeria, la plaça Ricard Viñes, i els Camps Elisis. Com ja va passar amb el Carnaval, la Batalla de les Flors (la inscripció per participar ja està oberta) es traslladarà a Doctora Castells, a Cappont, per evitar les obres a la rambla Ferran.

A la plaça Sant Joan hi haurà un escenari cobert per a les activitats de caràcter tradicional com l’actuació de les cases regionals, el concert de festa major de la Banda Municipal, el festival i les actuacions d’esbarts, havaneres i el ball de festa major. Com és habitual, a la plaça Paeria hi haurà sardanes, la diada castellera i la sortida de la cercavila, la processó i la trobada gegantera.

Mentrestant, a Ricard Viñes hi ha prevista l’actuació d’un grup folklòric gallec i del Centre Extremeny de Lleida. Els Camps Elisis tornaran a ser el centre neuràlgic de les revetlles. Hi haurà quatre escenaris: Festes Lleida (cobert on actuaran els caps de cartell els dies 10 i 11 de maig), Pavelló (activitat programada en col·laboració amb empreses del sector del lleure de la ciutat), Orquestra (escenari mòbil els dies 10 i 11 de maig) i Glorieta (grups locals i diferents propostes d’entitats de cultura popular). També se celebrarà el Parc dels Somriures i la zona de barres i de restauració.

El d’aquest any és obra d’Oriol Caminal (Lleida, 1978), que ha col·laborat amb il·lustracions a la Revista de la Festa Major. És una il·lustració circular, com si es tractés d’un rellotge, en la qual en cada hora es representa una activitat o entitat que té lloc un dia de festa major, des dels trabucaires fins a les revetlles. Al centre apareix lo Marraco abraçat a una flor de lis. Durant la presentació, Caminal va explicar que a la imatge també es poden identificar algunes persones reals que participen en la festa.