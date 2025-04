Et poden multar per abonar el peatge amb el mòbil? La DGT ho aclareix

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’avenç tecnològic ha transformat radicalment els nostres hàbits de pagament durant l’última dècada. El que abans era domini de l’efectiu, amb bitllets i monedes com a protagonistes, ha donat pas al regnat de les targetes i, més recentment, als pagaments digitals a través de dispositius mòbils. Tanmateix, aquesta evolució tecnològica xoca frontalment amb la normativa de trànsit quan es tracta de conduir, especialment en situacions com el pagament en peatges, on la Dirección General de Tráfico (DGT) manté una postura taxativa respecte a l’ús de dispositius electrònics.

Segons ha analitzat el compte especialitzat en conducció @coches.com, amb més de 100.000 seguidors en TikTok, utilitzar el mòbil per pagar en un peatge està expressament prohibit i sancionat, encara que el vehicle es trobi completament detingut. "Pensaves que podies utilitzar el mòbil per pagar el peatge sense problemes? Error", adverteixen en el seu vídeo, aclarint que "segons la DGT, tocar el telèfon, encara que estiguis aturat a la barrera del peatge, és tan perillós com escriure un WhatsApp en plena autopista".

La legislació vigent no estableix diferències entre ambdues situacions i estipula una sanció de 200 euros i la retirada de sis punts del carnet de conduir. Per a la DGT, l’ús del mòbil mentre es condueix multiplica per quatre el risc de tenir un accident de trànsit, justificant així la severitat de la mesura. Els especialistes recomanen "oblidar-se del mòbil i tornar a l’efectiu, la targeta física o el telepeatge" per evitar aquestes sancions, especialment de cara a períodes d’alta mobilitat com a Setmana Santa.

Per què la DGT prohibeix pagar amb el mòbil en els peatges?

La normativa de la DGT considera que qualsevol interacció amb dispositius electrònics durant la conducció, fins i tot en moments de detenció temporal com en un peatge, constitueix una distracció potencialment perillosa. La raó principal és que el conductor ha de mantenir a tota hora el control sobre el vehicle i el seu entorn, una cosa que es veu compromesa quan es manipula un telèfon mòbil.

Encara que sembli contradictori, la DGT no diferencia entre estar en moviment o detingut momentàniament, ja que considera que el conductor continua tenint responsabilitat sobre el vehicle mentre es trobi en la via. Així, la llei estableix que l’ús de dispositius mòbils està prohibit en qualsevol situació durant la conducció, tret que s’utilitzin sistemes de mans lliures que no requereixin manipulació manual.

Aquesta regulació es fonamenta en estudis que demostren que, després d’interactuar amb un dispositiu electrònic, el conductor tarda diversos segons a recuperar la concentració plena a la conducció, la qual cosa suposa un risc afegit fins i tot després d’haver guardat el mòbil.

Alternatives legals per pagar en els peatges

Davant d’aquesta restrictiva normativa, els conductors disposen de diverses opcions segures i legals per abonar els peatges sense incórrer en sancions:

1. Targeta física: Mantenir una targeta de crèdit o dèbit convencional continua sent l’opció més senzilla i legal per als pagaments puntuals en peatges.

2. Efectiu: Encara que cada vegada menys utilitzat, els diners en metàl·lic continua sent acceptat en la majoria de peatges espanyols.

3. Telepeatge (VIA-T): Aquest dispositiu, instal·lat al parabrisa del vehicle, permet el pagament automàtic sense necessitat d’aturar-se completament, representant l’alternativa més còmoda i segura.

4. Abonaments prepagament: Algunes autopistes ofereixen targetes o tiquets prepagament que poden adquirir-se amb temps per agilitzar el pas pels peatges freqüents.

Quines són les distraccions més comunes al volant?

Durant una campanya especial de vigilància, la DGT va detectar que 3 de cada 10 conductors utilitzaven el mòbil mentre conduïen. D’un total de 364.165 vehicles controlats en només una setmana, es van imposar 6.719 denúncies per aquesta raó, una xifra alarmant que reflecteix la magnitud del problema.

Segons dades del Real Automóvil Club de España (RACE), les principals raons per les quals els conductors utilitzen el mòbil al volant són:

1. Respondre a anomenades urgents o importants

2. Consultar o seguir indicacions del GPS

3. Llegir o respondre missatges que consideren importants

4. Canviar la música o podcast en aplicacions de streaming

5. Consultar el temps estimat d’arribada

6. Fer fotos de paisatges o situacions durant el trajecte

7. Revisar xarxes socials durant embussos o parades

És legal utilitzar el mòbil en altres situacions de parada?

Un aspecte que genera confusió entre els conductors és si existeix alguna situació en la qual es pugui utilitzar legalment el mòbil durant la conducció. La normativa estableix clarament que l’ús del telèfon mòbil està permès únicament quan el vehicle està estacionat correctament fora de la via de circulació, amb el motor apagat.

Per tant, situacions com estar aturat en un semàfor, en un embús, o fins i tot al voral amb els llums d’emergència, no constitueixen excepcions a la norma general. Només quan el vehicle està completament estacionat en un lloc habilitat per a això, es considera legal manipular dispositius electrònics.

Afecta aquesta normativa els sistemes integrats al cotxe?

Els vehicles moderns solen incorporar sistemes d’info-entreteniment amb pantalles tàctils que permeten controlar diverses funcions. Encara que aquests dispositius integrats estan dissenyats per minimitzar les distraccions, la DGT recomana programar o configurar qualsevol funció (navegació, música, etc.) abans d’iniciar la marxa.

La manipulació d’aquests sistemes durant la conducció també pot considerar-se una distracció sancionable si l’agent interpreta que compromet la seguretat. Per això, els fabricants implementen cada vegada més controls per veu i limitacions d’ús per a certes funcions quan el vehicle està en moviment.

Amb l’aproximació de períodes vacacionals com a Setmana Santa, on s’incrementa notablement el volum de desplaçaments per carretera, resulta fonamental que els conductors coneguin aquestes restriccions per evitar sancions i, sobretot, per garantir la seguretat viària de tots els usuaris.