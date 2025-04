Falten places de lleure educatiu

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

La síndica de greuges ha constatat que no s’ha produït un avanç significatiu en el lleure educatiu en l’última dècada ni en regulació ni en recursos. Això, assenyala, suposa un “fre” per a la participació de nens i adolescents. Segons l’informe La universalització del lleure educatiu a Catalunya, el 58,1% (prop de 550.000) de nens i nenes de 3 a 14 anys no participen en extraescolars no esportives i el 34,5% (prop de 320.000) tampoc en fan d’esportives. Els percentatges empitjoren entre famílies vulnerables, en les quals el 45,2% no fan extraescolars esportives i el 67,9% d’un altre tipus.

A més, a l’estiu, més del 80 per cent del total no gaudeix d’activitats de lleure educatiu. Sobre això, la síndica, Esther Giménez-Salinas, va reclamar ahir una regulació específica, una administració de referència i recursos.

L’estudi actualitza un d’anterior del 2014 i fa una anàlisi de les principals carències en aquest àmbit. Conclou que des d’aleshores hi ha hagut avanços, però que el caràcter sectorial de les millores no ha permès un salt qualitatiu substancial. Segons Giménez-Salinas, el diagnòstic del 2014 que hi havia desigualtat i falta de normativa “no ha millorat”.

Segons l’informe, la majoria de les comarques, amb l’excepció d’Aran, i de municipis de més de 20.000 habitants disposen de serveis d’intervenció socioeducativa estables. Tanmateix, hi ha diferències segons la franja d’edat. De fet, a Aran, l’Alta Ribagorça, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell i la Segarra, no disposen d’un servei dirigit a famílies de nens de 0 a 3 anys. D’altra banda, a la Val d’Aran, les Garrigues, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell i el Solsonès, no disposen de serveis per a adolescents.

Quant a la inversió, l’informe reconeix un avanç que es creessin subvencions per poder finançar beques i ajuts per a famílies vulnerables i un lleuger augment en la inversió en altres línies. També l’impuls de l’Estratègia de Reconeixement del Lleure Educatiu.

Tanmateix, la inversió corrent global de les diferents administracions continua sent baixa, amb uns 30 milions anuals, la qual cosa equival a uns 217,5 euros per menor.

D’altra banda, entre les recomanacions perquè el lleure sigui universal, equitatiu, inclusiu i no segregat, insta a incorporar la veu dels nens i nenes en la planificació de les polítiques, regular el dret en condicions d’igualtat d’oportunitats, eliminar les barreres econòmiques, incorporar la perspectiva de gènere, dissenyar un pla d’equitat territorial i actualitzar el protocol de prevenció d’abusos i maltractament.