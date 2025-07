Aran, capital de la gastronomia lleidatana amb set restaurants reconeguts per la Guia Michelin

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Val d’Aran s’ha consolidat com l’epicentre gastronòmic de la província de Lleida en col·locar set dels seus restaurants entre els recomanats per la prestigiosa Guia Michelin en la seua edició 2025. Aquest reconeixement internacional posiciona a la comarca pirinenca com un referent culinari de primer nivell, concentrant-ne més de la meitat dels dotze establiments lleidatans que figuren en aquesta edició de la considerada 'bíblia gastronòmica'.

Tots els restaurants distingits van rebre les seues plaques identificatives durant una cerimònia celebrada recentment a València, un esdeveniment que evidencia la creixent importància del territori lleidatà en el panorama culinari català i nacional. L’aposta pel producte local, les tècniques innovadores i el respecte per la tradició han estat factors determinants perquè aquests establiments hagin captat l’atenció dels inspectors de la Guia Michelin.

Els set tresors gastronòmics de la Val d’Aran

L’oferta gastronòmica de la Val d’Aran reconeguda per Michelin destaca per la seua diversitat i qualitat. El restaurant Roc’n’Cris, ubicat a la localitat d’Aubèrt, ofereix una sorprenent fusió entre gastronomia asiàtica i productes típics aranesos. Situat en un entorn tranquil, allunyat de la bullícia turística, aquest establiment regentat per una parella (Cris en sala i Roc en cuina) sorprèn amb combinacions inesperades entre plats coreans, xinesos o japonesos i productes locals com la tradicional Olla aranesa. Com a detall distintiu, elaboren la seua pròpia cervesa artesanal.

A Bossòst, dos restaurants han captat l’atenció de la guia. El Portalet, d’estètica rusticoactual amb abundant pedra, fusta i un celler vidrat, ofereix una cuina contemporània basada en producte de proximitat amb dos menús a 54 i 69 euros. Per la seua part, Er Occitan, situat al carrer major de la localitat, aposta per la filosofia Slow Food amb una carta dinàmica ajustada a cada temporada. Amb més de 100 referències de vins, ofereix un menú a 54 euros i plats sorprenents com la "tempura de flor de saüc" o el "tartar d’ostres, vieires, xampinyó Portobello i algues amb pa torrat".

El restaurant El Niu, a Escunhau, es troba en una casa de pedra amb decoració típica de muntanya, on serveixen una carta d'estil tradicional amb tocs afrancesats, complementada amb suggeriments diaris que la propietària presenta personalment a cada comensal. Ofereixen un menú de cap de setmana a 23 euros, amb especialitats com el paté de campanya tradicional o els peus de porc cuinats amb caragols.

És Arraïtzes, a Garòs, deu el seu nom a un terme aranès que significa "arrels" i presenta una cuina de fusió on conflueixen sabors peruans, aranesos i catalans. El seu menú degustació només està disponible sota reserva prèvia.

A Vielha, capital de la vall, destaquen dos establiments. Era Coquèla, el nom del qual prové d’una antiga olla de ferro típica de la zona, ofereix una proposta que combina cuina contemporània amb plats tradicionals com els caragols a la llauna o l’olla aranesa. Finalment, Eth Bistro Gastro Espai sorprèn amb un ambient íntim atapeït de detalls muntanyencs on s’aposta decididament per la cuina contemporània, amb diversos menús degustació com el Bistronómico, el de Fondue de formatges suïssos o el Degustació de gamba de Palamós, a més de menús especials de temporada.

La resta de la província també brilla en la Guia Michelin

A més de la destacada presència de la Val d’Aran, altres comarques lleidatanes han aconseguit situar establiments en la Guia Michelin 2025. En l’Alta Ribagorça, El Ventador (Barruera) ha sabut captar l’essència gastronòmica del Pirineu lleidatà, mentre que a les terres de la plana figura Benet (Les Borges Blanques).

La capital, Lleida ciutat, aporta tres restaurants al prestigiós llistat: Carballeira, Ferreruela i Saroa, completant així la dotzena d’espais gastronòmics d’excel·lència que han estat reconeguts a tota la província.