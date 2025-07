Exercici contra el càncer de pròstata

Exercici per pal·liar els efectes del tractament contra el càncer de pròstata. És la proposta que porta a terme, en un programa pilot, el Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb la col·laboració d’educadors físics d’Inefc Lleida. De moment, hi participen una trentena de pacients i els primers resultats són molt positius amb l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida. La iniciativa s’emmarca dins del projecte Oncoathletes, liderat per la doctora d’Oncologia Radioteràpica Marta Bonet, que ahir va explicar que naix de la necessitat de pal·liar els efectes secundaris del tractament amb radioteràpia. “Al sortir de la sessió, poden entrenar dos vegades a la setmana i es tracta d’una activitat dirigida i personalitzada segons la seua condició física i les seues necessitats”, va destacar. Per la seua part, els doctors David González i José Enrique Baquedano van remarcar que l’exercici millora la condició de qualsevol pacient, “més en el cas dels oncològics”, i que aquest tipus d’atenció també inclou un tracte diferenciat, fins i tot psicològic i social.

Per la seua part, Pol Porta, investigador col·laborador d’Inefc Lleida, va explicar que es treballen exercicis de força per pal·liar els efectes secundaris del tractament, com poden ser la pèrdua de força i la reducció de la massa corporal. “S’adapta a cada un i l’objectiu és que puguin continuar fent-los a casa.” De fet, el projecte inclou exercicis en línia i es treballa en el desenvolupament d’una solució tecnològica que permeti mantenir aquest exercici físic a llarg termini per prolongar els beneficis per als pacients.