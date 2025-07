Així es prepara el superaliment ideal per a l’esmorzar, que conté cinc vegades més calci que la llet sencera

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La recerca d’una vida saludable es basa en tres pilars fonamentals segons nombrosos experts: descans adequat, exercici físic regular i una alimentació equilibrada. Dins d’aquest últim aspecte, les llavors de xia s’han posicionat com un superaliment que cada vegada guanya més adeptes, especialment entre els qui segueixen un estil de vida fitnes. La combinació d’aquestes llavors amb llimó en forma d’aigua de xia resulta particularment beneficiosa com a part de l’esmorzar, ja que aporta nombrosos nutrients essencials per començar el dia.

Les llavors de xia destaquen pel seu extraordinari perfil nutricional. Contenen cinc vegades més calci que la llet sencera, el doble de potassi que un plàtan i tres vegades més ferro que els espinacs. La seua riquesa en omega-3, calci, antioxidants, ferro, fibra i potassi les converteix en un complement ideal per garantir el correcte funcionament de l’organisme. A més, l’aigua de xia amb llimó potencia aquests beneficis en incorporar les propietats del cítric, incloent vitamina C, calci, potassi i àcid fòlic.

Beneficis de l’aigua de xia per a la salut diària

El consum d’aigua de xia amb llimó, especialment en dejú, ofereix múltiples avantatges per a l’organisme, entre les quals destaquen l’eliminació de toxines, la millora de la digestió i l’enfortiment del sistema immunològic. A més, contribueix a l’alcalinització de l’organisme, la qual cosa ajuda a mantenir un equilibri òptim del pH corporal.

Un dels aspectes més valorats d’aquesta beguda és el seu efecte saciant, fet que pot ajudar a controlar la gana al llarg del dia. La seua capacitat hidratant, combinada amb l’aportació nutricional que ofereix, també juga un paper important en la prevenció de l’envelliment prematur, gràcies als antioxidants presents tant en la xia com en el llimó.

Com preparar aigua de xia amb llimó

L’elaboració d’aquesta beguda requereix atenció al temps de remull necessari per a les llavors de xia, que s’han d’hidratar adequadament per formar el mucilag, un gel característic que potencia les seues propietats. Per preparar una porció individual, necessitarem:

15 g de llavors de xia

Suc d’un llimó

500 ml d’aigua

Una cullerada d’edulcorant (opcional)

El procés de preparació comença remullant les llavors en mig vas d’aigua durant aproximadament una hora. És fonamental assegurar-se que les llavors quedin completament cobertes pel líquid. Mentrestant, s’esprem el llimó i es barreja el suc amb la resta de l’aigua.

Una vegada que les llavors hagin format el gel esperat (mucilag), s’incorporen a l’aigua amb llimó i es bat la barreja a mà per homogeneïtzar-la. Si es desitja endolcir la beguda, es pot afegir un edulcorant, encara que convé evitar excessos de sucre per mantenir les propietats saludables de la preparació.

Què són les llavors de xia ?

Les llavors de xia (Sàlvia hispanica) són originàries de Mèxic i Guatemala, on formaven part essencial de la dieta de civilitzacions precolombines com els asteques i els maies. El seu nom prové de la paraula asteca "chian", que significa "oli". Aquestes petites llavors, de tot just 2 mm de mida, poden ser de color negre, gris o blanc, i han estat valorades durant segles per les seues propietats nutritives.

En l’actualitat, Espanya ha incrementat notablement el consum de xia, seguint la tendència mundial d’incorporar superaliments a la dieta diària. La seua versatilitat permet incloure-la no només en begudes com l’aigua de xia, sinó també en iogurts, amanides, batuts i rebosteria.

Per què es considera la xia un superaliment?

El terme "superaliment" aplicat a la xia no és casual. Aquestes llavors contenen aproximadament un 20% de proteïnes, un 34% de greixos (majoritàriament àcids grassos omega-3), un 25% de fibra i nombrosos minerals essencials. Aquesta composició nutricional excepcional les converteix en un complement ideal per a dietes vegetarianes i veganes, on poden ajudar a cobrir necessitats nutricionals específiques.

Els estudis científics han demostrat que el consum regular de xia pot contribuir a regular els nivells de colesterol, millorar la salut cardiovascular i optimitzar el trànsit intestinal gràcies al seu alt contingut en fibra soluble i insoluble.

Quan és millor prendre l’aigua de xia ?

Encara que l’aigua de xia pot consumir-se en qualsevol moment del dia, els experts en nutrició recomanen especialment la seua ingesta en dejú o com parteix de l’esmorzar. Això permet aprofitar al màxim les seues propietats digestives i el seu efecte saciant, contribuint a mantenir un bon nivell d’energia durant el matí.

Per als qui practiquen esport regularment, l’aigua de xia també pot ser una excel·lent opció abans o després de l’exercici físic, ja que ajuda tant en la hidratació com en la recuperació muscular gràcies a la seua aportació de proteïnes i electròlits.

Incorporar aquesta senzilla beguda a la rutina diària pot suposar un pas significatiu cap a una alimentació més equilibrada i nutritiva, aprofitant els beneficis que la naturalesa ofereix a través d’aliments com les llavors de xia i el llimó, una combinació tan simple com efectiva per al benestar general.