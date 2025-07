Puc tocar el mòbil o una altra pantalla al cotxe? La Guardia Civil respon

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El dubte sobre si està permès tocar el telèfon mòbil o manipular la pantalla del cotxe mentre es condueix és més comú del que sembla. Amb l’auge dels vehicles connectats i els sistemes d’infoentreteniment, molts conductors creuen que interactuar amb pantalles tàctils, GPS o el mateix smartphone no comporta conseqüències legals si no s’utilitza per parlar o escriure missatges. No obstant, la normativa vigent en matèria de trànsit i seguretat viària és clara: qualsevol acció que pugui suposar una distracció al volant pot ser sancionada, especialment si es realitza en moviment.

Segons ha recordat la Guardia Civil a través dels seus canals informatius, utilitzar el mòbil mentre es condueix està considerat una infracció greu, independentment de l’ús que se li doni. No només es refereix a parlar o enviar missatges: el simple fet de sostenir el dispositiu amb la mà mentre el vehicle està en marxa pot ser motiu de sanció. Aquesta infracció porta una multa de 200 euros i la pèrdua de sis punts del carnet de conduir.

📱📢 Las distracciones al volante matan, y el móvil es el origen de muchas de ellas. Nuestros compañeros de la #ATGC de @guardiacivil lo saben bien porque lo ven a diario.



👉 Salimos millones, #VolvamosTodos#ConduceConResponsabilidad #CeroDistracciones #0Alcohol0Consecuencias pic.twitter.com/yx5TBnq7Xz — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 14, 2025

Però no només el mòbil entra en el punt de mira. Manipular les pantalles tàctils integrades al vehicle, com les del sistema de navegació, el control del climatitzador o la ràdio, també pot suposar una sanció si el seu ús implica una distracció evident. Per exemple, introduir una adreça al GPS mentre es condueix o navegar per menús complexos pot ser castigat amb 200 euros de multa i la retirada de tres punts.

No obstant, hi ha certs matisos. Segons han detallat des de la Dirección General de Tráfico (DGT), accions simples com apujar el volum de la ràdio o ajustar la temperatura no solen sancionar-se, tret que l’agent consideri que han interferit en l’atenció a la conducció. El problema rau que moltes pantalles actuals requereixen navegar per múltiples menús per realitzar funcions bàsiques, fet que pot augmentar el temps de distracció.

Encara que estigui parat, el conductor segueix en situació de conducció

Un dels errors més habituals és pensar que, a l'estar aturat en un semàfor o en mig d’un embús, es pot utilitzar el telèfon mòbil sense conseqüències. Però la llei considera que mentre el vehicle no estigui correctament estacionat, el conductor segueix en situació activa de conducció, i per tant també pot ser sancionat per l’ús del mòbil o per manipular pantalles. Això inclou comprovar notificacions, escriure missatges o consultar xarxes socials mentre s’espera amb el motor en marxa.

Seguretat i responsabilitat

Des de la Guardia Civil insisteixen en la importància de configurar tots els dispositius electrònics abans d’iniciar la marxa i, en cas de necessitar realitzar algun ajustament, fer-ho únicament quan el cotxe estigui correctament detingut en un lloc segur. Així mateix, es recomana l’ús de sistemes de mans lliures, control per veu o eines integrades com Apple CarPlay i Android Auto, sempre que el seu ús no impliqui desviar l’atenció de la carretera.

L’objectiu d’aquestes restriccions no és cap altre que garantir la seguretat viària. La DGT recorda que una distracció de només tres segons a 120 km/h equival a recórrer més de 100 metres a cegues, la qual cosa pot suposar un risc molt elevat d’accident, tant per al conductor com per als altres usuaris de la via.

Amb l’arribada de noves tecnologies als vehicles, la normativa de trànsit també s’adapta per garantir que la innovació no suposi un retrocés en la seguretat. Així que, abans de tocar la pantalla o agafar el mòbil al volant, millor pensar-s’ho dos vegades: la multa pot ser el de menys comparat amb les possibles conseqüències.