INFÀNCIA
Cantar pels drets dels nens
L’Agrupament Escolta Coll de les Savines de Cervera i l’escola Maria-Mercè Marçal de Tàrrega participen en el concurs Tenim Veu. Convoca el síndic de greuges i hi ha 40 grups de Catalunya
Les cançons ideades pels nens de l’Agrupament Escolta Coll de les Savines de Cervera i l’escola Maria-Mercè Marçal de Tàrrega opten a convertir-se en l’himne dels drets dels nens de Catalunya. Són els únics de la demarcació de Lleida que participen en el concurs Tenim Veu organitzat pel síndic de greuges de Catalunya. L’objectiu és que a través de la música els més petits coneguin els seus drets i aprenguin a defensar-los. Més de quaranta grups integrats per nens d’entre vuit i dotze anys, d’escoles, casals, esplais o Agrupaments Escolta de tot el territori han presentat les seues propostes. El de Cervera és l’únic agrupament que ha participat en el concurs amb 16 nens de 3r i 4t de Primària que formen part del grup Llops i Daines.
Marc Torres, un dels responsables, feia temps que tenia la idea de fer una cançó amb els nens i amb el concurs van veure l’oportunitat perfecta per tirar endavant el projecte. El procés creatiu va començar a començaments de febrer amb tallers musicals amb un piano i un micròfon amb què els més petits es van endinsar en el món de la producció musical.
També van portar a terme diferents dinàmiques per escriure la lletra de forma conjunta i de les quals van sortir frases tan enginyoses com No puc conduir, ni pujar al Dragon Khan, però això no vol dir que no sigui important!. Torres es va encarregar de compondre la base de la cançó, però van ser ells els que van elegir les melodies i finalment la van gravar al Conservatori de Cervera. Durant la sortida que van fer al Molí de la Roda a mitjans de març van gravar el videoclip de la cançó amb coreografia inclosa. “Hem tingut molta feina, però ha estat una experiència molt bonica i diferent, a les famílies els ha fet molta il·lusió”, conclou el Marc.
Per la seua part, els alumnes de 6è de Primària de l’escola Maria-Mercè Marçal de Tàrrega han presentat dos cançons. El resultat final ha estat fruit d’un procés creatiu sobre conceptes com drets, educació, igualtat, respecte, pau o ser escoltats. Als videoclips els alumnes mostren cartells amb els quals reivindiquen els seus drets. Les votacions estan obertes fins demà i es poden votar tres cançons per persona.
Les cinc cançons escollides passaran a la segona fase, en què un jurat escollirà les tres finalistes. Durant la gala, el 12 de maig a CosmoCaixa, interpretaran les seues cançons en directe.