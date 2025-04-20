TECNOLOGIA
Un robot humanoide corre una mitja marató a la Xina
El robot humanoide xinès Tiangong es va convertir en el primer a completar una mitja marató en un entorn urbà real a Pequín, a la Xina. Va traspassar la línia de meta després de 2 hores, 40 minuts i 42 segons de carrera. Va tenir lloc al districte tecnològic de Yizhuang i va ser presentada pels seus organitzadors com la primera mitja marató del món amb participació oficial de robots humanoides juntament amb corredors humans. Dissenyat amb estructura lleugera, cames llargues i refrigeració millorada a les articulacions, va recórrer els 21 quilòmetres amb una velocitat mitjana d’entre 7 i 8 km. Li van canviar tres vegades la bateria.