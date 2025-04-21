La comunitat Sikh de Lleida celebra la festivitat del Vaisakhi
La comunitat Sikh de Lleida va celebrar ahir la festivitat del Vaisakhi, que marca l’inici del nou any al calendari solar i està vinculada a la festa de la collita de la regió de Panjab, un territori geopolític, cultural i històric al sud d’Àsia, específicament a la part nord del subcontinent indi, que comprèn àrees de l’est del Pakistan i el nord de l’Índia. La celebració va tenir lloc a les instal·lacions del Centre Cívic de l’Ereta. Va començar a les 11 hores i es va allargar durant tot el migdia. Al llarg de la jornada es van servir esmorzars amb aliments i begudes característiques de la regió entre les desenes d’assistents, que es van descalçar per desplaçar-se per l’equipament. El regidor d’Acció i Innovació Social de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, també va participar en la jornada.
En aquest sentit, a la capital del Segrià hi ha un grup nombrós de persones Sikhs del Panjab, comunitat que s’ha arrelat a la ciutat en els últims anys, amb al voltant d’un miler d’empadronats (2024).