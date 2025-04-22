FESTES
Tot llest per a una nova edició de l’Aplec de Primavera del Castell del Remei
El Castell del Remei ja ho té tot llest per acollir el diumenge vinent 27 d’abril una nova edició de l’Aplec de Primavera, que inclourà el Cant del Virolai, una conversa literària, un aperitiu amb música en directe, degustació de vins, espectacle i taller infantils, i un dinar a l’aire lliure, entre altres activitats.
L’Aplec començarà a les 10.00 hores amb el toc de sirena de la finca, que anunciarà l’arribada de vehicles històrics del Club de Vehicles Històrics de Lleida i l’obertura del mercat d’artesania i de productes de proximitat. Els visitants també podran disfrutar de modelisme naval, exhibició i activitat de pilotatge d’automodelisme, jocs tradicionals i activitats infantils.
A les 12.00 hores el Cor Absis de l’Escola de Música Pare Ireneu Segarra d’Ivars d’Urgell interpretarà El Virolai i un repertori de cançons tradicionals catalanes. Els protagonistes de la conversa literària seran els escriptors Xavier Macià i Núria Perpinyà.
D’altra banda, l’espectacle El Biel, l’home del sac i un taller de globoflèxia seran les propostes per als més petits.