Agraïment a les residències

Accra publica un llibre amb 100 cartes de familiars d’usuaris de centres de gent gran. Elogien la tasca dels professionals

Foto d’arxiu d’una residència de gent gran. - GSS

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (Accra) ha publicat un llibre digital, en el marc de la celebració de Sant Jordi, que recull més de 100 cartes d’agraïment de familiars d’usuaris de centres d’atenció a la gent gran amb dependència. Entre aquestes, es troben diversos testimonis de familiars de residents en centres repartits al llarg de la demarcació de Lleida (vegeu les missives).

El document pretén homenatjar els professionals que, amb la seua dedicació, empatia i compromís, vetllen pel benestar dels usuaris grans.

Accra és una organització que agrupa el setanta per cent de les entitats de recursos assistencials per a gent gran a Catalunya (un total de 441, entre residències i centres de dia, entre d’altres).

L’entitat ha publicat el llibre al seu web www.acra.cat i es pot consultar de manera gratuïta.

