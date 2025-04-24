Os de Balaguer, el poble de Lleida on les campanes repicaran amb força aquest diumenge
La històrica Trobada de Campaners reivindica un ofici ancestral amb demostracions, fira artesanal i exposició de vehicles clàssics a aquesta localitat lleidatana
Aquest diumenge 27, el municipi d'Os de Balaguer esdevindrà l'epicentre del patrimoni campaner d'Espanya amb la celebració d'una nova edició de la Trobada de Campaners. Aquest esdeveniment anual reivindica un ofici mil·lenari i una eina de comunicació que ha estat fonamental a la vida quotidiana de nombroses comunitats rurals al llarg dels segles. Els visitants podran gaudir de demostracions de tocs manuals, una fira d?artesania local i una exposició de vehicles antics que complementaran la jornada dedicada a aquest art reconegut per la UNESCO.
La jornada començarà a les 9.00 hores amb la recepció dels mestres campaners i les acreditacions, seguida d'un esmorzar popular amb xocolata calenta i pa a la Plaça de la Font. Entre les 10.00 i les 12.00 hores, els assistents podran gaudir de les demostracions de tocs des del campanar a càrrec dels campaners participants. A les 12:30 tindrà lloc el toc especial d'Os de Balaguer, interpretat pels campaners locals a la Plaça de la Font. A les 13.00 hores se celebrarà una missa en honor als protagonistes del dia, i com a colofó, a les 14.30 hores se servirà un dinar popular preparat per les mestresses de casa i voluntaris del poble al pavelló 1 d'Octubre, amb un preu de 15 euros.
Un patrimoni cultural sonor en vies de recuperació
Durant la jornada, els assistents tindran l'oportunitat de visionar el documental "El llenguatge oblidat, recuperant els tocs manuals de campanes a Catalunya", que es projectarà a la sala de plens de l'Ajuntament. Aquest material audiovisual permet comprendre millor la importància històrica i cultural d'aquesta tradició que experimenta un interès renovat en diverses regions d'Espanya.
La Trobada de Campaners d'Os de Balaguer s'ha consolidat com una de les trobades més importants per a la preservació i la difusió d'aquest patrimoni immaterial. L'esdeveniment no només cerca mantenir viva aquesta tradició, sinó també atraure noves generacions interessades a aprendre i perpetuar aquest art sonor que forma part de la nostra identitat cultural.
Història del toc manual de campanes
El toc manual de campanes té una llarga trajectòria a la península ibèrica. Tot i que ja eren utilitzades pels romans, a Catalunya hi ha constància documentada de l'existència del toc manual de campanes des del segle XI. Durant segles, parròquies, monestirs i catedrals van utilitzar les campanes per marcar el temps i regular la vida comunitària.
Amb l'arribada de la industrialització, els tocs religiosos van anar perdent protagonisme a favor dels horaris civils, quan els torns laborals van començar a organitzar-se al voltant de nous sistemes de mesura del temps. No obstant això, a moltes localitats rurals, les campanes van continuar sent un element comunicatiu fonamental fins ben entrat el segle XX.
Un important reconeixement va arribar el 2022, quan el toc manual de campanes va ser inscrit a la Llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, cosa que ha suposat un recolzament per a la recuperació i preservació d'aquesta tradició.
Les funcions històriques de les campanes a la societat espanyola
Les campanes han exercit múltiples funcions al llarg de la història espanyola. Més enllà del seu evident ús religiós per trucar a missa o anunciar festivitats, aquests instruments constituïen un veritable sistema de comunicació comunitari. Mitjançant diferents ritmes i combinacions de tocs, les campanes informaven sobre naixements, defuncions, casaments, incendis, atacs enemics o convocatòries a reunions veïnals.
Cada localitat va desenvolupar el seu propi "llenguatge campaner", amb codis específics que tots els habitants sabien interpretar. Aquest sistema permetia transmetre informació vital en una època sense mitjans de comunicació electrònics. Els campaners, per tant, eren figures essencials a la comunitat, responsables de mantenir informada la població sobre els esdeveniments rellevants.
Com s'està recuperant l'ofici de campaner?
En les darreres dècades, diverses iniciatives estan contribuint a recuperar aquest patrimoni cultural. Associacions com els Campaners d'Espanya o els Amics de les Campanes estan documentant tocs tradicionals, restaurant campanars històrics i formant nous campaners. També s'estan creant escoles de campaners a diferents regions, on els mestres transmeten els seus coneixements a aprenents interessats.
Les trobades com la d'Os de Balaguer són fonamentals per a aquest procés de recuperació, ja que permeten l'intercanvi de coneixements entre campaners de diferents procedències, la documentació de tocs i ritmes particulars, i la sensibilització del públic general sobre la importància de preservar aquest patrimoni.