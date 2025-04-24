La propietària d'una botiga de Lleida que ha de tancar: "Hem arribat a vendre fins i tot piragües"
"El meu pare deia que la nostra va ser la primera botiga d’esports de la ciutat a peu de carrer", explica la responsable
Mercè Solé, de l'establiment Esports Solé de Lleida, haurà de tancar el seu negoci aquest any per jubilació i la falta de relleu. La botiga està situada al carrer Igualada però abans havia estat a la plaça Sant Joan i al carrer del Carme. “Portem oberts 57 anys en tres ubicacions diferents i la primera era al carrer del Carme. El meu pare deia llavors que la nostra va ser la primera botiga d’esports de Lleida a peu de carrer, ja que l’altra que hi havia era en un primer pis. Primer teníem productes de pesca i després vam ampliar-la a tot l’esport, i hem venut fins i tot piragües", explica Solé.
Una altra botiga de Lleida que abaixarà la persiana definitivament enguany pel mateix motiu, la falta de relleu davant de la jubilació del responsable, és l'establiment d’electrodomèstics Domingo & Pont, situat al carrer Magdalena de Lleida. El seus encarregat, Josep Maria Domingo, preveu tancar abans de l'estiu.
Uns tancaments que se sumaran al de la impremta Payà, a la rambla Ferran, també al llarg d’aquest any i que passaran a formar part de la llarga llista de negocis amb solera de la ciutat que ja han passat a la història.
Una llarga llista de botigues amb solera desaparegudes
Domingo & Pont i Esports Solé passaran a formar part en els pròxims mesos de la llista de comerços històrics de Lleida que s’han vist obligats a tancar per sempre. Altres negocis emblemàtics i amb dècades a l’esquena que també s’han acomiadat en els últims anys han estat les joieries Rué Peralta, Lavaquial y Calçada, la llibreria Casas, la pastisseria Torres, la drogueria Simón, l’armeria Inglés, la farmàcia Pons, Modas Andreu, la xocolateria Xicra i la botiga de roba d’home Teixidó.
I és que la falta de relleu i les dificultats per competir amb les grans marques i internet són tot un repte per als negocis. Prova d’això és que el 88 per cent de les empreses i comerços de l’Estat estan regentats per membres d’una sola generació, segons un estudi de l’Institut de l’Empresa familiar, mentre que el 69,59 per cent dels negocis associats a Pimer Comerç el 2023 no havien planificat el seu relleu ni tenen previst fer-ho.
En aquest sentit, la presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va assenyalar que, si bé és cert que en els últims anys estan tancant diversos comerços històrics, “també hi estan havent tantes o més obertures d’emprenedors, amb noves idees i conceptes més adaptats a les preferències actuals dels consumidors”. A més, va afegir que “és cert que el comerç és un negoci que ha canviat molt, especialment en els últims anys, i pot ser que sigui un treball al qual se li ha de dedicar més hores que en altres oficis, però com tot a la vida, aquests tancaments i obertures formen part del pas a nous temps”.
Tanmateix, Eritja llança un avís al consumidor: “Hem de reflexionar sobre el comerç que vol, si prefereix anar a les grans superfícies que després no demani tenir un tracte personalitzat, perquè això ara mateix només ho dona el de proximitat.”
S. COSTA D.