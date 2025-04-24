Torrelameu va celebrar una nova sortida dels Armats
Els Armats de Torrelameu van fer divendres la sortida per la desena edició de la processó del Divendres Sant, malgrat l’amenaça de pluja. Des del 2015 amb un grup una quarantena de persones, des de petits fins a joves i adults participen en aquest acte de la Setmana Santa amb una vestimenta que segueix el model dels soldats romans. Els Armats van completar la processó portant drets el Sant Crist i la Verge dels Dolors, seguint recorreguts diferents pels carrers principals d’aquesta població de la Noguera, que va finalitzar a la porta de l’església parroquial de l’Assumpció.