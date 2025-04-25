LLEURE
Julieta inaugura gira a Lleida
Concerts, esport i activitats, ahir a la Festa Major de la UdL
La Festa Major de la Universitat de Lleida va celebrar aquest dijous la 29a edició al Campus de Cappont amb un programa atapeït d’activitats i propostes culturals.
Les imatges del concert de Julieta a la Festa Major de la Universitat de Lleida
gerard hoyas
La cantant barcelonina Julieta va encapçalar el cartell d’actuacions en directe i va inaugurar la seua gira, Els 23 Tour. Així mateix, estaven previstos els concerts dels lleidatans Lluís Sánchez, Elena i el DJ Gaby Gomez, entre d’altres. Prèviament, el Consell de l’Estudiantat de la UdL havia organitzat durant el dia un torneig de vòlei, una activitat per posar a prova l’edat dels participants i un ping-pong cerveser, entre altres propostes. També van actuar les colles de cultura popular Los Marracos, Estol G Sardanista i la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua.