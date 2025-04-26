MÚSICA
La Coral Càrmina, colofó del De Llum i Tenebres
Concert a l’església de Sant Llorenç
El primer festival de música espiritual de les Terres de Lleida, De Llum i Tenebres –impulsat per la Fundació Horitzons 2050–, va acabar ahir a la nit amb el concert de la Coral Càrmina a l’església de Sant Llorenç de la capital del Segrià. Aquesta formació barcelonina, dirigida per Daniel Mestre, va interpretar La Missa de Glòria, una composició poc coneguda del músic del Vendrell Pau Casals. Es tracta de la segona vegada que aquesta obra es presenta en directe per al gran públic, després del concert que va protagonitzar la Coral Càrmina l’any passat a Vilafranca del Penedès. El cicle De Llum i Tenebres ha inclòs un total de set concerts entre març i abril, amb intèrprets de primer nivell com la Camerata Granados, el Cor de Cambra de l’Auditori, l’Orquestra Simfònica del Vallès o l’Ensemble Cristóbal de Morales. També va ser escenari del debut del Cor de Cambra de l’Orfeó Lleidatà. D’altra banda, en el marc del festival, també van actuar l’organista titular de la catedral de Palma de Mallorca, Bartomeu Mut; el pianista Roger Illa; i l’organista de la catedral lleidatana, Miquel González.