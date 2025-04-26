El funeral del papa Francesc recorda el seu "compromís incansable" amb la pau
La cerimònia ha recordat el "compromís incansable" amb la pau del pontífex i ha comptat amb més de 150 delegacions internacionals i 250.000 persones a la capella ardent
El funeral del papa Francesc ha omplert aquest dissabte fins als límits la plaça de Sant Pere del Vaticà en una cerimònia solemne que ha recordat especialment el seu "compromís incansable" amb la pau mundial. La celebració ha reunit més de 150 delegacions internacionals i ha culminat diversos dies de dol en què més de 250.000 persones han passat per la capella ardent per acomiadar el pontífex argentí.
"El papa Francesc ha alçat la seva veu, incessantment, implorant la pau i convidant a la sensatesa i a la negociació. Segons ell, la guerra és una derrota dolorosa i tràgica per a tot el món. Construir ponts i no murs és una exhortació que va repetir moltes vegades", ha assenyalat el cardenal Giovanni Battista Re durant l'homilia. El degà del Col·legi Cardenalici, de 91 anys, també ha destacat que "l'intens pontificat" de Jorge Mario Bergoglio "ha tocat ments i cors" i ha subratllat que "l'última imatge pública del Papa seguirà per sempre als nostres ulls i al nostre cor".
Battista Re ha posat en relleu la fortalesa del Papa fins als seus darrers moments: "Malgrat els greus problemes de salut, va voler impartir-nos la benedicció de Pasqua des del balcó de la basílica de Sant Pere i després va baixar a la plaça per saludar la multitud". El cardenal italià ha destacat especialment la proximitat del pontífex amb els més vulnerables: "El fil conductor de la seva missió ha estat la convicció que l'Església és una casa amb les portes obertes a tothom".
Presència de líders mundials a la cerimònia
La cerimònia ha començat puntualment a les 10.00 hores amb la desfilada dels cardenals —vestits de roig, el color de dol— i el trasllat del fèretre del pontífex a l'exterior de la basílica vaticana. Entre els assistents destacats s'han trobat els presidents Donald Trump, Volodímir Zelenski, Javier Milei i Emmanuel Macron, així com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. A primera fila s'han situat els mandataris d'Argentina, pàtria del Papa, i d'Itàlia, d'on era bisbe. La multitud congregada ha aplaudit el president ucraïnès quan ha aparegut a les pantalles gegants instal·lades per seguir les exèquies.
Un adeu segons les seves últimes voluntats
El funeral tanca un procés ritual que va començar amb la constatació de la defunció i la col·locació al taüt de les restes mortals del pontífex a la Residència Santa Marta, cerimònia oficiada pel cardenal Kevin Farrell, camarlenc de la Santa Seu. Posteriorment, el Vaticà va fer públic el breu testament del bisbe de Roma, presidit pel lema 'Miserant atque Escogiendo', on es revelava el desig del Papa que les seves restes fossin enterrades en un nínxol senzill de la basílica de Santa Maria la Major, lluny de la tradicional basílica de Sant Pere.
Durant diversos dies, el cos del pontífex ha estat exposat a la basílica de Sant Pere sense els tradicionals cadafals ni el baiard papal, tal com va ordenar ell mateix, però preparat amb la mitra blanca al cap i vestit amb una casulla vermella. La capella ardent es va tancar divendres a les vuit del vespre després que més de 250.000 persones —entre curiosos, religiosos, diplomàtics i fidels de diverses confessions— haguessin passat per acomiadar el Papa Francesc.