ANIVERSARI
30 anys de família Down Lleida
Jornada a la Llotja amb testimonis per demanar les mateixes oportunitats i la inclusió real. Els joves de l’entitat reivindiquen una vida independent
Down Lleida va celebrar ahir amb tota l’esplendor el seu 30 aniversari, reivindicant que són una gran família que ha lluitat per aconseguir grans canvis sense oblidar que encara queda molt per fer. El Teatre de la Llotja va acollir una jornada en què van participar testimonis de famílies, professionals i persones amb discapacitat intel·lectual per explicar les seues diferents experiències a fi de reivindicar les mateixes oportunitats i aconseguir la inclusió real.
El treball, l’educació, el lleure, la participació ciutadana i l’habitatge van ser alguns dels temes que es van abordar. De fet, els joves de l’entitat van reivindicar la necessitat de continuar comptant amb un acompanyament que els permeti poder tenir una vida autònoma, com van explicar tres usuàries que fa més de cinc anys que comparteixen pis. També ho van posar de manifest dos joves del grup d’empoderats de Down Lleida, que van instar a tenir “una mirada més inclusiva i respectuosa”.
La presidenta de l’associació, Olga Parés, va destacar que l’objectiu de la jornada era visibilitzar el dia a dia d’una persona amb síndrome de Down per abordar els passos aconseguits en els últims 30 anys i també deixar clars quins són els reptes del futur. Segons Parés, continuaran treballant per accedir a una feina digna a l’empresa ordinària i perquè puguin viure de manera independent.
L’acte també va comptar amb música, amb la intervenció del pianista Antoni Tolmos, amb el jove Quim Vilamajó, que va reclamar més activitats adaptades i poder continuar comptant amb suport “després que els nostres pares, que tant ens han ajudat, no hi estiguin”.
Així mateix, va actuar el grup Urban Dance. Actualment l’entitat està formada per 154 famílies, 17 treballadors i un centenar de voluntaris.