Carlos Cagigal, expert en energia, adverteix: "El problema és l’especulació energètica, no el subministrament"
L’expert contradiu les alarmes sobre escassetat de gas per a l’hivern europeu i assenyala que el veritable risc està en el fet que els preus es disparin sense control
El consultor independent en energia, mineria i renovables Carlos Cagigal va llançar ahir un missatge tranquil·litzador durant la seua intervenció en el programa especial de La Sexta Al Rojo Vivo, encara que sí que ha insistit en què el succeït aquest dilluns ja havia estat advertit en altres ocasions que contrasta amb les contínues alertes dels principals líders europeus sobre la crisi energètica.
Durant la seua intervenció en la segona jornada dels IV Cursos Europeus d’Estiu celebrada en el Col·legi de Metges, Cagigal va afirmar amb rotunditat que "el subministrament de gas a la Unió Europea està garantit", desmuntant així els temors sobre possibles talls durant els mesos d’hivern. No obstant, l’expert va advertir que Europa s’enfrontarà a una complexa situació a curt termini, principalment per l’alça descontrolada en els preus energètics.
El consultor energètic va pronosticar que els països del continent hauran de fer front a un "problema molt seriós" amb tarifes de gas extremadament elevades a causa de l’"especulació" del mercat. Com a evidència de la seua anàlisi, va assenyalar que fa "dos mesos que la demanda de gas natural liquat, alternativa principal al subministrament rus, cau", la qual cosa interpreta com un clar indicador que les reserves a tots els països europeus, incloses França i Alemanya, ja han assolit nivells màxims. Segons Cagigal, Europa ha aconseguit readaptar-se a nous proveïdors de gas en temps rècord: "Els vaixells metaners estaven infrautilitzats i només ha estat necessari mobilitzar-los. Alemanya disposarà de dos de regasificadores flotants que estaran actives en uns dies i a més compte amb l’aportació d’aquest combustible que li arriba a través d’Itàlia".
La posició estratègica d’Espanya davant de la crisi energètica europea
Respecte a la situació específica d’Espanya davant les turbulències del mercat energètic, Cagigal va valorar positivament el mecanisme del topall del gas implementat pel Govern, afirmant que s’havia "fet bé" i que servirà com a escut protector per a famílies i empreses espanyoles davant dels increments desorbitats que es preveuen a la resta del continent. El consultor es va mostrar optimista sobre les oportunitats que aquesta crisi obre per al nostre país: "Europa està disposada a finançar tots els projectes relacionats amb el canvi del model energètic que presenti Espanya".
L’única reserva que va expressar l’expert sobre la capacitat espanyola per aprofitar aquesta injecció de desenes de milers de milions d’euros destinats a finançar "la revolució industrial més gran de la història del país" va ser la polarització política actual. En aquest sentit, va advocar fermament per un pacte d’Estat que faciliti l’articulació de propostes sòlides davant de Brussel·les, superant les divisions partidistes en favor de l’interès nacional.
Malgrat els desafiaments, Cagigal va manifestar una considerable confiança en l’evolució econòmica espanyola, recolzada per indicadors com el dinamisme del sector industrial, que segons les seues paraules "va com la seda". Aquesta fortalesa industrial respon, segons la seua opinió, a la decidida voluntat política de la Unió Europea de reindustrialitzar el continent després de les vulnerabilitats a les cadenes de subministrament global evidenciades durant la pandèmia. El consultor també va expressar el seu escepticisme respecte a les dades econòmiques procedents de la Xina, assenyalant l’èxode de grans corporacions com Samsung o Toshiba del gegant asiàtic.
El desafiament de la mobilitat sostenible en l’economia actual
La segona jornada dels IV Cursos Europeus d’Estiu també va acollir una taula rodona centrada en els reptes de la mobilitat futura, amb la participació de destacats experts del sector públic i privat. Entre els ponents van figurar Berta Miranda, directora general de Transports i Mobilitat del Govern de Navarra; Pablo Ayesa, director general del Centre Nacional d’Energies Renovables (CENER); Fermín Alonso, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Pamplona; i Eduardo López, representant del concessionari BMW Lurauto.
Els participants van coincidir en la urgència de transformar els hàbits de transport ciutadans, encara que van subratllar la necessitat d’implementar aquests canvis sense provocar disrupcions abruptes ni perjudicar l’activitat econòmica. "La mobilitat és clau perquè hi hagi activitat econòmica. Contamina, però és necessària", va reconèixer Berta Miranda durant el debat moderat per Belén Galindo, responsable de comunicació del grup La Información.
La directora general de Transportes va explicar que Brussel·les ha estipulat que aproximadament un 37% dels fons de recuperació postpandèmia es destinin a finançar la transició cap a models de mobilitat més sostenibles. En el cas de Navarra, aquests recursos s’estan canalitzant, entre altres projectes, cap a la modernització d’infraestructures ferroviàries. Per la seua part, Pablo Ayesa va qualificar els objectius mediambientals fixats per la UE per a 2050 com a "tremendament ambiciosos", admetent que encara falta concretar les iniciatives posteriors a 2030 per a la seua consecució.
Fermín Alonso, des de la perspectiva municipal, va reconèixer que la transformació de la mobilitat urbana s’ha convertit en una preocupació transversal que travessa tot l’espectre polític. Finalment, Eduardo López va reivindicar el paper fonamental dels distribuïdors com a "peça fonamental" en aquesta profunda transformació del paradigma de mobilitat que està experimentant Europa.
Quines implicacions té l’especulació energètica per als consumidors europeus?
L’especulació als mercats energètics, identificada per Cagigal com el veritable problema, podria traduir-se en factures desproporcionadament elevades per a milions de llars i empreses europees durant el pròxim hivern. A diferència d’una crisi de subministrament, on l’escassetat física de recursos seria el principal desafiament, una crisi de preus impacta de manera desigual segons la capacitat econòmica de cada consumidor i les mesures protectores implementades per cada govern nacional.
Espanya, gràcies a l’esmentat topall del gas, sembla estar més ben posicionada que altres països europeus per afrontar aquest escenari. Aquest mecanisme, conegut col·loquialment com a "excepció ibèrica", ha permès desacoblar parcialment el preu de l’electricitat del cost del gas, proporcionant un cert escut protector per a consumidors domèstics i industrials davant la volatilitat extrema del mercat internacional.