VATICÀ
El conclave que elegirà el papa comença el 7 de maig
Els cardenals designaran el nou pontífex després de debats a la Capella Sixtina. A l’espera ara de la fumata blanca
El col·legi cardenalici de l’Església catòlica va decidir ahir iniciar el conclave el proper 7 de maig per elegir el nou papa, després de concloure les misses de sufragi pel papa Francesc, mort fa una setmana. Ho van decidir els més de 180 cardenals reunits en la cinquena congregació general d’ahir dilluns a l’Aula Nova del Sínode del Vaticà.
Durant la reunió cardenalícia hi va haver vint intervencions sobre l’Església, la relació amb el món, els desafiaments que es presenten i les qualitats que ha de tenir el nou papa per respondre a aquests reptes.
El moment de l’inici del conclave està establert per les normes de la constitució apostòlica de Joan Pau II, Universi Dominici Gregis, actualitzada per Benet XVI l’11 de juny del 2007, i més recentment el 22 de febrer del 2013.
El dimecres 7 de maig, tots els cardenals concelebraran la solemne missa pro elegido Pontifice, celebració eucarística presidida pel degà del col·legi cardenalici, que convidarà 134 cardenals de menys 80 anys a adreçar-se a la tarda a la Capella Sixtina per deliberar. Per elegir el papa serà necessària una majoria qualificada de dos terços. Estan previstes quatre escrutinis per dia, dos al matí i dos a la tarda, i, després de la 33 o 34 votacions en tot cas, es farà una segona volta directa i obligatòria entre els dos cardenals que hagin obtingut més nombre de vots en l’última votació.
Al final del conclave, el nou pontífex es vestirà per primera vegada els ornaments papals amb què es presentarà a la multitud de fidels atrets a la plaça de Sant Pere per la fumata blanca.
Després del Te Deum s’anunciarà la seua elecció amb la invocació Habemus papam i l’aparició del nou papa, que impartirà la bendició solemne urbi et orbe.
El cardenal Becciu podria no participar en la reunió
En la reunió celebrada ahir es va abordar el tema, encara que no es va prendre cap decisió definitiva, sobre la possible participació o no del cardenal Angelo Becciu, al qual Francesc va treure els privilegis de purpurat per la seua implicació en un escàndol financer pel qual ha estat condemnat, però ell insisteix que conserva les prerrogatives d’entrar en el conclave.
Tanmateix, algunes fonts asseguren, en aquest sentit, que el mateix cardenal Angelo Becciu s’hauria mostrat disposat a fer un pas al costat i no participar en el conclave que elegeixi el successor de Francesc.