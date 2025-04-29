DjMaRiiO queda atrapat al tren i acaba en un hotel de Lleida: agraïment al David i el Nil
El popular creador de contingut DjMaRiiO va documentar en directe la seva experiència aturat entre Barcelona i Saragossa durant l'apagada massiva que va afectar 30.000 viatgers
El sistema ferroviari català i espanyol va patir ahir un dels episodis més caòtics que es recorden en dècades amb l'apagada massiva que ha afectat tota la Península Ibèrica, deixant aproximadament 30.000 passatgers atrapats als trens en plena circulació. Aquest incident sense precedents ha paralitzat completament la xarxa ferroviària d'alta velocitat i ha deixat milers de ciutadans en una situació desesperada, amb trens aturats durant hores enmig del no-res.
Entre els afectats es trobava el conegut creador de contingut DjMaRiiO, que s'ha convertit en un testimoni directe d'aquesta crisi ferroviària en quedar-se atrapat en un comboi d'Iryo que realitzava el trajecte entre Barcelona i Saragossa. El youtuber ha anat documentant en temps real tota la seva experiència a través de les xarxes socials, convertint-se en una font d'informació valuosa per entendre la magnitud del que estava succeint.
Testimoni en directe: la crònica de DjMaRiiO des de l'interior del comboi
"Tren apagat sense aire condicionat i amb molta calor, tampoc funciona el lavabo, anem de tant en tant a prendre l'aire a les portes que han deixat obertes", explicava el mostoleny a través del seu perfil a X (anteriorment Twitter). Les seves actualitzacions periòdiques permetien conèixer l'estat real de la situació dins dels vagons afectats per l'apagada.
Tot i la gravetat de la situació, el creador de continguts no va perdre el seu característic sentit de l'humor: "A Google Maps em marca que estic a només quatre dies caminant de casa. No vaig acabar el FUT Champions", va escriure, aconseguint arrencar somriures fins i tot en una situació tan complicada.
Les imatges compartides per DjMaRiiO mostraven les vies completament buides mentre arribaven els serveis d'emergència. En una de les seves actualitzacions més inquietants, va documentar com els equips d'emergència evacuaven una dona embarassada, evidenciant la vulnerabilitat dels passatgers atrapats durant tantes hores.
Condicions extremes: supervivència a bord sense serveis bàsics
La situació dins del tren es va anar deteriorant amb el pas de les hores. Sense aire condicionat i amb temperatures elevades, els passatgers han hagut d'afrontar condicions molt dures. "Ens han anat donant aigua de tant en tant i estan posant escales per baixar al camp i poder utilitzar-lo com a servei", relatava DjMaRiiO, il·lustrant la precarietat de la situació.
Un dels aspectes més preocupants ha estat la manca de serveis bàsics durant les llargues hores d'espera. Els lavabos del tren van deixar de funcionar, obligant a improvisar solucions d'emergència que permetessin als passatgers baixar a l'exterior. A més, els subministraments d'aigua es van esgotar durant diverses hores, agreujant encara més la situació dins dels vagons atrapats enmig del camp.
Els serveis d'emergència van proporcionar provisions bàsiques, però la logística per atendre milers de passatgers dispersos per tota la xarxa ferroviària ha estat un repte majúscul per a les autoritats.
Agraïment al David i el Nil, que el porten a Lleida
April 28, 2025
Finalment, després de sis llargues hores aturat enmig del no-res, DjMaRiiO va poder compartir amb els seus seguidors un vídeo en el qual donava les gràcies al David i al seu fill Nil, d'un poble proper, que van traslladar el youtuber fins a un hotel de Lleida.
Aquest dimarts ha seguit l'emissió, des de Lleida, en la qual el creador de continguts explicava les aventures des de l'estació de Lleida, esperant un tren direcció a Madrid que ha tardat més d'una hora en arribar.
SIUUUUUU pic.twitter.com/S3lirFnuBD— DjMaRiiO (@DjMaRiiO) April 29, 2025