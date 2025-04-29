Un grup de dansa de la Universitat de Lleida anima passatgers durant l'apagada
Els membres del grup @ilerdancers van organitzar una classe improvisada de Zumba per aixecar l'ànim durant les 10 hores que van romandre aturats en un AVE
Els estudiants del grup de dansa @ilerdancers de la Universitat de Lleida van convertir una situació crítica en un moment de solidaritat durant la gran apagada que va afectar Espanya i Portugal aquest dimecres. Atrapats durant hores en un AVE a 20 quilòmetres de Saragossa, juntament amb 1.200 passatgers més, aquests alumnes del doble grau de CAFE i Educació Primària van decidir organitzar una classe improvisada de Zumba per animar els viatgers afectats.
L'apagada massiva, que va començar a les 12.33 hores i va afectar el 60% de la demanda elèctrica total de l'estat, va deixar paralitzats els serveis ferroviaris, entre molts altres serveis bàsics. Els estudiants de la UdL tornaven de Cadis, on havien participat a l'Encuentro Nacional AFYEC, quan es van veure sorpresos per aquesta situació sense precedents que va provocar el caos en tot el territori.
Una iniciativa que s'ha fet viral
"El que vam fer va ser sortir del tren i fer una classe de Zumba per donar energia a la gent, els ànims eren molt dolents i volíem posar de la nostra part, regalant energia i esperança", explica Aleix Subarroca, estudiant del grup. La iniciativa no només va aconseguir millorar l'ambient entre els passatgers, sinó que també ha tingut ressò a les xarxes socials, on una influencer i diversos mitjans de comunicació com ABC han compartit les imatges d'aquest moment insòlit.
Impacte de l'apagada a Lleida
L'apagada va tenir un efecte devastador a tot el territori, inutilitzant serveis essencials com internet, la telefonia mòbil i fixa, els pagaments electrònics i el transport. A Lleida, la interrupció del subministrament es va prolongar durant més de 10 hores, deixant moltes zones a les fosques fins ben entrada la nit. Aquest col·lapse energètic va representar una caiguda sobtada de 15 gigawatts, una situació mai registrada fins ara que va retornar momentàniament la societat a "l'època preindustrial", segons han definit experts del sector energètic.