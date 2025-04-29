TRIBUNALS
El germà de Pedro Sánchez, processat per prevaricació
La jutge que investiga l’adjudicació d’una plaça a la diputació de Badajoz a David Sánchez, germà del president del Govern central, ha decidit processar-lo a ell i a unes altres deu persones, entre elles el president de la institució provincial, Miguel Ángel Gallardo, pels presumptes delictes de prevaricació i tràfic d’influències.
L’ordre de processament, que suposa el pas anterior a l’obertura de judici i pot ser recorregut, argumenta que Sánchez, tenint “coneixement previ” que el lloc de Coordinador de les Activitats dels Conservatoris de la Diputació s’havia “creat per a ell”, es va presentar a la convocatòria “i va fer l’entrevista per simular la legalitat formal del procediment, sent el principal beneficiari del mateix”.
La jutge també processa Luis María Carrero, que va ser empleat del ministeri de Presidència i posteriorment cap de Coordinació d’Activitats Transfrontereres de la institució provincial. En la seua ordre de processament, la jutge considera que la creació del lloc de treball de “coordinador de les activitats dels conservatoris” de la diputació de Badajoz va ser “a petició, segurament, de persona o persones” de l’entorn de David Sánchez que “coneixien la necessitat” d’aquest, que “en aquell moment no tenia feina estable”.
El Partit Popular va demanar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que “doni la cara i dimiteixi” pel processament del seu germà, una mostra més d’“aquesta forma de corrupció sanchista que barreja la família, el partit i el Govern”.