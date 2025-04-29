SEGRE

L'Aemet assegura que aquest dilluns no es va detectar cap fenomen meteorològic o atmosfèric "inusual"

L'agència afirma que tampoc té constància de cap "variació brusca de temperatura" a la seva xarxa d'estacions

El pavelló de l’Albi, on es van habilitar desenes de llits per passar la nit.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha assegurat aquest dimarts, en un missatge a X, que durant la jornada d'ahir no es va detectar "cap fenomen meteorològic o atmosfèric inusual" ni "variacions brusques de temperatura" a la seva xarxa d'estacions meteorològiques. D'aquesta manera, l'organisme ha respost les hipòtesis que apuntaven aquests fenòmens com la causa de la gran apagada general que va afectar ahir el conjunt d'Espanya i Portugal, entre d'altres països. Per la seva banda, el govern espanyol va explicar que a les 12.33h van desaparèixer 15 GW d'energia en només cinc segons i no va descartar cap possibilitat.

Fonts de la Moncloa van apuntar que mai s'havia produït un fenomen d'aquestes característiques, i tot i que van afegir que se seguien investigant les causes, deixava la porta oberta a qualsevol factor.

