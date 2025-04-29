Un tall de llum és indemnitzable si dura més de tres minuts, segons els mediadors d’assegurances
Posar-se en contacte amb el professional que gestiona la pòlissa, primer pas per accelerar la reclamació
Es considera tall de llum indemnitzable quan no existeixi subministrament elèctric durant més de 3 minuts i no es tracti d’una apagada programada per realitzar treballs de manteniment a la xarxa. Igualment, es considera com a dany elèctric qualsevol desperfecte que estigui relacionat amb un problema en el subministrament d’electricitat.
Per al Consell General de Col·legis de Mediadors d’Assegurances, l’usuari té dos vies d’indemnització i reclamació: a l’empresa elèctrica i a la companyia d’assegurances. D’una banda, al subministrador elèctric, fins un màxim del 10% de l’import de la factura anual. Encara que les companyies elèctriques estan obligades per llei a mantenir la qualitat del servei i són responsables dels danys ocasionats per fallos en el subministrament, estan exonerades de responsabilitat si l’origen de la falta d’electricitat és a causa de força major no imputable al proveïdor.
Per un altre, la pòlissa d’assegurança Multirisc de la Llar sol comptar amb la cobertura de danys elèctrics. Amb ella es cobreix tant la substitució o reparació de desperfectes causats als electrodomèstics per canvis en la tensió dels aparells, com els danys causats als aliments o medicaments per falta de temperatura adequada o una altra possible conseqüència derivada de la perduda de subministrament elèctric.
Si la pòlissa contractada té aquesta cobertura, el primer pas a seguir és contactar amb el Mediador d’assegurances i, en el seu defecte, amb la companyia asseguradora.
A més de les llars, els sectors industrials i l’hostaleria són les activitats més afectades. En aquests casos, a més de la pòlissa de la Llar, pot entrar en joc l’assegurança d’interrupció de negocis. Aquesta pòlissa ofereix una cobertura que garanteix la continuïtat d’un negoci com a conseqüència d’un dany material.
Què s'ha de fer?
Només es pot reclamar si es té una assegurança amb una pòlissa de protecció davant el dany i s’està al dia en el pagament de les quotes. Sense una assegurança no es pot fer cap reclamació. La pòlissa ha d’estar en vigor com a mínim una setmana abans del sinistre.
- Tenir en compte els terminis. L’acceptant de l’assegurança ha de comunicar el succeït a la seua companyia d’assegurances en un termini de 7 dies perquè el seu Mediador traslladi el sinistre a la companyia.
- Documentar bé els danys. Si s’han patit danys materials la companyia enviarà un pèrit per valorar les pèrdues. Per facilitar el seu examen no tirar res, és convenient fotografiar-ho tot i conservar les restes dels béns danyats. Si s’ha d’afrontar alguna reparació d’urgència cal guardar les factures per després reclamar l’import.
- Aportar proves. Cal recopilar totes les proves per poder demostrar l’origen i conseqüències del dany: fotos, notícies, parts de la policia, protecció civil o bombers.
Com a conseqüència dels danys elèctrics, les neveres són les que presenten un major nombre de reclamacions a les assegurances en concepte de sinistre, seguides per vitroceràmiques i televisors. També són importants la pèrdua d’aliments per ruptura de la cadena de fred, danys a sistemes de climatització i la interrupció d’activitats dependents d’electricitat.