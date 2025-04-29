Subhasten 67 vehicles i maquinària procedents del narcotràfic
Els beneficis aniran destinats per finançar accions de prevenció de drogues del Ministeri de Sanitat
El Ministeri de Sanitat, a través de la Delegació del Govern per al Plan Nacional Sobre Drogues (DGPNSD), realitzarà la subhasta de 67 lots de vehicles, maquinària i accessoris procedents del tràfic il·lícit de drogues i altres delictes relacionats, els beneficis dels quals es destinaran a accions de prevenció de drogues.
En aquesta subhasta es presenten 67 lots distribuïts entre vehicles, maquinària i diversos accessoris, tots ells procedents de decomissos judicials vinculats al narcotràfic. En concret, hi ha 27 vehicles per a ús industrial i particular; 26 lots de maquinària, incloent una selecció d’equips d’obra civil i maquinària industrial, i 14 accessoris i altres actius.
La subhasta d’aquests 67 lots al web Escrapalia es troba oberta a licitacions, i acabarà el proper 8 de maig. Tots aquells interessats en realitzar una visita 'in situ' per veure els vehicles podran fer-ho aquest dimarts, 29 d’abril, inscrivint-se.
La DGPNSD gestiona el Fons de Béns Decomissats per tràfic il·lícit de drogues i altres delictes relacionats. Els diners recaptats es destinen a revertir en la societat els danys ocasionats a la mateixa per les drogodependències i el narcotràfic. Així, es financen programes de prevenció de toxicomanies, assistència de drogodependents i inserció social i laboral d’aquests.
En els últims anys, aproximadament el 70 per cent d’aquests ingressos s’ha dedicat a aquest tipus de programes de reducció de la demanda i el 30 per cent a la reducció de l’oferta (persecució del delicte i actuacions policials i duaneres). El 2023, es van distribuir 28.350.000 euros procedents del Fons de Béns Decomissats.
Aquest Fons regulat per la Llei 17/2003 de 29 de maig, està integrat pels béns, efectes i instruments decomissats per sentència ferma en processos per narcotràfic i altres delictes relacionats. D’aquesta forma, els actius que arriben al Fons de Béns Decomissats es poden alienar i liquidar a través de subhasta pública.