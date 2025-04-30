ENTITATS
“La força de la diversitat”
Vetllada Poètica del Grup de Dany Cerebral d’Aspid a l’Orfeó
El Grup Dany Cerebral d’Aspid va demanar ahir a la Vetllada Poètica celebrada a l’Orfeó Lleidatà que es normalitzés la diversitat i es donés suport a aquest col·lectiu per poder reintegrar-se plenament en la societat. “Hem de començar una nova vida en la qual l’important és sentir-nos i mantenir-nos acompanyats i ajudats”, segons va llegir en el manifest Josep Campanera, membre d’aquest grup. En aquest sentit, van reclamar la plena integració social d’aquestes persones i van destacar que “volem visualitzar la força de la diversitat”. L’acte va incloure actuacions musicals, dansa, màgia i twirling i lectures de poesia a càrrec d’una trentena d’artistes i la projecció del curtmetratge Lo Incorrecto.