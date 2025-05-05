SEGRE

Una setmana després de la gran apagada us preguntem: esteu preparats per a una nova situació així?

Aula a les fosques a la Universitat de Lleida (UdL).

L’apagada massiva que va col·lapsar avui fa just una setmana a les 12.33 hores tot l’estat espanyol i Portugal ha deixat petjada a les comarques de Lleida. Durant més de deu hores, pobles i ciutats van quedar completament a les fosques, amb serveis essencials com internet, telefonia, transport ferroviari i pagaments electrònics totalment inutilitzats. A més, la manca de subministrament elèctric va provocar talls als semàfors, cancel·lació de visites mèdiques, tancament de comerços i una gran demanda d’aliments, aigua i piles. Ja ho sabem de memòria.

Els vells transistors a piles van tornar a ser útils, i la ràdio es va convertir en el principal canal informatiu, mentre els serveis d’emergència van haver de multiplicar esforços per atendre rescats, controlar el trànsit i prevenir incidents durant aquestes hores.

Davant aquest episodi sense precedents, molts ciutadans es pregunten si realment estem preparats per fer front a una situació similar.

👉 Creieu que esteu preparats per a una apagada com la del 28 d’abril?

Creieu que està preparat per a una apagada com la del 28 d’abril?

