SEGURETAT
Festes vigilades amb ‘1000 ulls’
La Paeria de Lleida reactiva amb 14 tècnics la prevenció de violències masclistes, LGTBI-fòbiques i de riscos pel consum de drogues. Als Camps Elisis durant les Festes de Maig i l’Aplec
L’ajuntament de Lleida tornarà a activar els dispositius nocturns de seguretat per prevenir violències masclistes i LGTBI-fòbiques (Punt Lila-Rainbow) i els equips que vetllen per minimitzar riscos pel consum de drogues (Nits Q) als Camps Elisis durant les Festes de Maig i l’Aplec del Caragol. Els operatius estaran formats per 14 professionals en total. La Paeria també habilitarà de nou el servei d’autobús nocturn gratuït que amplia la L7 “per cobrir la connexió amb els barris i els itineraris identificats de màxima previsió d’afluència”, va explicar ahir la tinenta d’alcalde Carme Valls.
Durant les tres nits de les Festes (9, 10 i 11 de maig) i les dos de l’Aplec (dies 23 i 24), dos tècniques i una psicòloga atendran consultes i possibles urgències al Punt Lila-Rainbow, un espai fix que se situarà al costat de l’escultura del tractor (Festes) i al costat del pavelló 3 (Aplec). Així mateix, dos persones circularan pels Camps Elisis i podran atendre en català, espanyol, anglès, francès, àrab i llenguatge de signes. A cada bus també hi haurà un agent informador. “L’any passat s’hi van atansar molts joves a demanar informació, però no hi va haver cap incidència greu més enllà d’algun tocament o mala paraula”, va afirmar la cap de la unitat tècnica de polítiques d’igualtat, Isabel Hornos.
Al costat del Punt Lila-Rainbow, els dies 10, 11, 23 i 24 es desplegarà l’equip de 6 persones de Nits Q entre les 23.00 i les 4.00 hores. En el seu estand es podrà demanar informació sobre substàncies i jugar a jocs de prevenció. “Donarem aigua a qui en necessiti i repartirem equips amb un preservatiu i informació de diferents recursos”, va detallar la responsable municipal de prevenció i intervenció en addiccions, Marta Escolà.
Respecte al bus nocturn, l’L7 funcionarà tota la nit amb una freqüència de 30 minuts i amb baixades a demanda. Durant les Festes de Maig serà gratis entre les 21.30 i 5.45 hores, i durant l’Aplec entre les 3.00 i les 8.00 hores.
Totes les accions s’emmarquen en la campanya 1000 ulls que es va iniciar a finals del 2023 i s’activa especialment durant les Festes de Maig, l’Aplec, les Festes de Tardor, la nit de Cap d’Any i Carnaval. “Volem divertir-nos, però també que es torni a casa amb normalitat”, va afirmar Valls.
En un altre ordre, el regidor Xavi Blanco va assistir ahir a la xarrada L’entremès de l’Àliga a Catalunya, a càrrec de l’historiador de l’art Daniel Vilarrúbias a la biblioteca pública de la capital. S’emmarca en el cicle Parlem de festa que la biblioteca i l’associació cultural Aurembiaix organitzen al voltant de les Festes de Maig.