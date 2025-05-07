CICLES
Debat sobre Síria després de la caiguda d’Al-Assad, a l’IEI
Amb Tomás Alcoverro i Gabriel Garroum
L’Institut d’Estudis Ilerdencs va estrenar ahir a la tarda el seu cicle sobre actualitat internacional, Observatori de l’actualitat –organitzat per la secció de Geografia i Història– amb una taula redona titulada Síria en perspectiva. Nous horitzons després de la caiguda del règim d’Al-Assad. La sessió va comptar amb la participació del periodista barceloní Tomás Alcoverro, que ha exercit de corresponsal de La Vanguardia a l’Orient Mitjà durant 50 anys, i de l’investigador especialitzat en relacions internacionals i política de l’Orient Mitjà (en especial, de Síria) Gabriel Garoum. La cita va ser moderada per l’economista i especialista en migracions Özgür Günes Öztürk. La conversa va prendre com a punt de partida el passat 8 de desembre, quan es va produir la caiguda del règim sirià de Bashar al-Assad, que va ser un dels últims capítols dels constants conflictes que pateix el Pròxim Orient. Així mateix, els experts van analitzar la situació de Síria en l’actualitat, l’impacte que suposa per a la regió i els nous horitzons que es desplegaran a partir d’ara per a la població siriana.