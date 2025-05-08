TRADICIONS
Un gran tendal, la solució per als actes de festa major de Lleida
Una estructura de 18x18 metres amb teles microperforades protegirà dels elements els assistents a la plaça Sant Joan durant les celebracions de Sant Anastasi
L'esperit festiu ha començat a envair els carrers i places de Lleida a les portes de la festa major de Sant Anastasi, que s'iniciarà oficialment demà divendres i s'estendrà fins dilluns vinent. Enguany, una de les grans novetats és la instal·lació d'un gran tendal a la plaça Sant Joan, principal epicentre de la cultura popular durant les festes.
Aquesta estructura, que mesura 18 per 18 metres, s'ha confeccionat amb teles microperforades especialment dissenyades per proporcionar ombra als participants de les nombroses activitats programades en aquest espai emblemàtic. És la primera vegada que l'Ajuntament aposta per aquesta solució, pensada per millorar substancialment l'experiència dels lleidatans i visitants durant les jornades festives.
Curiosament, la meteorologia podria tenir altres plans per a la festa. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les properes jornades vindran marcades per escasses hores de sol i la possibilitat de ruixats amb tempesta a la capital del Segrià. Així doncs, el tendal podria acabar servint més com a protecció contra la pluja que contra el sol inicialment previst.
Més de 250 activitats distribuïdes arreu de la ciutat
La festa major de Lleida 2023 destaca per la seva àmplia i variada programació, amb més de 250 propostes distribuïdes estratègicament per diferents punts de la ciutat. Aquesta distribució respon a l'objectiu de descentralitzar les celebracions i fer partícips tots els barris de l'alegria festiva.
Tot i que l'inici oficial està previst per demà, aquesta tarda a les 18.00 hores tindrà lloc el tradicional Seguici del Marraco, una cita ineludible que marca l'inici extraoficial de les festes. El recorregut començarà a la plaça de la Catedral i avançarà per l'Eix Comercial fins arribar a la plaça de la Paeria, on els més petits podran participar en un dels moments més entranyables de la celebració: l'entrega dels xumets al drac de la ciutat a canvi d'un diploma commemoratiu.
Posteriorment, a les 18.30 hores, el club INEF i les seves seccions infantils oferiran una espectacular exhibició de circ, dansa i acrobàcies que promet captivar tots els assistents amb demostracions d'habilitat i creativitat.
Inauguració oficial amb el pregó de Purificació Terrado
L'obertura formal de la festa major tindrà lloc demà divendres a les 20.00 hores al saló de sessions de la Paeria. El moment culminant serà la lectura del pregó, que aquest any anirà a càrrec de Purificació Terrado, una figura destacada de la cultura lleidatana nascuda a la ciutat el 1960 i que ha dirigit l'Auditori Municipal Enric Granados des del 2007.
Prèviament, a les 9.30 hores del matí, l'Auditori acollirà la 25a edició del Concurs Instrumental Sant Anastasi, una cita que reuneix els millors talents musicals del territori i que ha esdevingut un referent cultural de primer ordre dins la programació festiva.
"Tornarem a ballar!", la cançó oficial que recorre la ciutat
Un dels elements més especials d'aquesta edició és la cançó oficial, titulada "Tornarem a ballar!", interpretada per Joana Barco i produïda per Arnau Moreno. Ahir es va estrenar el videoclip d'aquest tema, una acurada producció d'El Garito que funciona com un recorregut visual pels espais més emblemàtics de Lleida.
El vídeo, disponible al canal de YouTube de l'Ajuntament, mostra indrets icònics com la Seu Vella, el riu Segre i el Centre Històric, a més de carrers, edificis i monuments de gran significació per als lleidatans. Aquesta peça audiovisual constitueix un veritable homenatge a l'esperit festiu de la ciutat i a la seva rica herència cultural i patrimonial.
Impacte econòmic i cultural de les festes a la ciutat
Les festes de Sant Anastasi representen molt més que una sèrie d'activitats lúdiques i culturals. El seu impacte en l'economia local és considerable, especialment per al sector de l'hostaleria, la restauració i el comerç, que experimenten un notable increment d'activitat durant aquests dies.
A més, la festa major serveix com a aparador per mostrar el ric patrimoni cultural de Lleida, reforçant el sentiment d'identitat i pertinença dels seus habitants i projectant una imatge atractiva de la ciutat cap a l'exterior. Les tradicionals cercaviles, actuacions musicals, exposicions i activitats esportives constitueixen un programa complet que atrau visitants d'arreu de Catalunya i més enllà.