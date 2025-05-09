Aquest és “el potatge de la Tamara”, el plat gitano que se serveix al barri de la Mariola de Lleida
La recepta ancestral amb mongetes vermelles, carn i fonoll s'ha convertit en símbol gastronòmic de La Mariola mitjançant un projecte comunitari inclusiu
La gastronomia tradicional gitana ha trobat el seu espai a La Mariola, un dels barris amb més diversitat cultural de Lleida. El projecte Blok - Cuina de Barri, impulsat per la cooperativa Recoop al Centre Cívic de la zona, va presentar ahir "El potatge de la Tamara", una recepta culinària que recupera sabors ancestrals i els posa a l'abast de tots els lleidatans.
Aquest plat, elaborat amb mongetes vermelles, carn, arròs i fonoll, representa l'essència de la cuina gitana tradicional, però amb un gir contemporani que inclou una versió vegana per adaptar-se a les noves tendències alimentàries. Durant tots els dijous de maig, els comensals podran gaudir del "Menú de potatge" complet per només 6,90 euros, que inclou el plat principal, una refrescant amanida de ceba vermella i piparres, aigua i postres a elecció.
Un projecte que va més enllà de la gastronomia
Blok - Cuina de Barri no és simplement un servei de restauració. Des de la seva inauguració, a principis d'any, s'ha convertit en motor de transformació social per a La Mariola. Anna Maria Doladé, encarregada de la gestió del servei, explica que "no només és un servei de restauració, hi ha moltes més capes" en aquest projecte.
La iniciativa integra diversos objectius fonamentals: promoure una alimentació saludable i sostenible, fomentar la cohesió social del barri i facilitar la inclusió laboral de persones amb dificultats d'inserció. La Tere, la cuinera titular que prepara tots els menús amb l'ajuda de la Xènia, una estudiant en pràctiques, representa perfectament aquest compromís amb la integració laboral.
Laura Matías-Guiu, nutricionista responsable del disseny dels menús, subratlla la importància d'oferir plats "nutricionalment complets utilitzant aliments de proximitat". Ambdues professionals coincideixen a assenyalar que la resposta dels veïns ha estat extraordinàriament positiva, fins al punt que molts d'ells han començat a aportar suggeriments per millorar el local i els seus serveis.
Els reptes de l'alimentació saludable als barris populars
Un dels aspectes més interessants de Blok - Cuina de Barri és la seva anàlisi sobre els desafiaments actuals en matèria d'alimentació. Les responsables del projecte identifiquen dos grans obstacles: el cost econòmic que suposa mantenir una dieta saludable i la pèrdua d'hàbits culinaris tradicionals.
"Hem deixat de cuinar", lamenta Doladé, qui considera que "potser és més fàcil trencar la barrera econòmica que no pas la barrera del costum". Per això, el projecte no només ofereix menjar a preus assequibles, sinó que també funciona com un centre de divulgació nutricional que aspira a portar el seu missatge directament a les llars de La Mariola.
La iniciativa gastronòmica de recuperar receptes de la comunitat gitana, com el potatge de Tamara, representa perfectament aquest doble objectiu: posar en valor la riquesa culinària de les minories ètniques presents al barri i demostrar que és possible menjar de forma saludable i econòmica sense renunciar al sabor i la tradició.
El futur del projecte gastronòmic
L'èxit del "Potatge de Tamara" ha animat els responsables de Blok - Cuina de Barri a plantejar-se objectius encara més ambiciosos. Abans que finalitzi el 2025, esperen posar en marxa diverses novetats, entre les quals destaquen sessions formatives sobre nutrició saludable, l'ampliació de la seva oferta de menús i un servei de lliurament a domicili.
"La idea és anar creixent i incorporant més persones", afirmen les seves responsables, que confien poder ocupar una altra persona de difícil inserció laboral abans que acabi l'any. També contemplen la possibilitat d'ampliar l'espai del local per augmentar la seva capacitat de servei, atès l'interès creixent que està despertant aquesta iniciativa entre els veïns.
Per als qui desitgin tastar el famós potatge de Tamara i altres delícies de la gastronomia gitana i multicultural de La Mariola, poden realitzar reserves trucant al 722 560 762. Una oportunitat única per descobrir sabors autèntics mentre es contribueix a un projecte social que està transformant un dels barris més diversos i dinàmics de Lleida.