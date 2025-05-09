El bisbe de Solsona destaca que Lleó XIV serà "un gran papa": "És un home senzill i de molt bon tracte"
Francesc Conesa va conèixer personalment Robert Prevost durant el Sínode que es va fer l'octubre del 2023 i 2024
El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha subratllat que Lleó XIV "és un home senzill, de molt bon tracte" i s'ha mostrat convençut que serà "un gran papa per a l'Església". En declaracions a l'ACN, el prelat ha explicat que va conèixer personalment Robert Prevost durant el Sínode de l'octubre del 2023 i 2024. "Va estar present a totes les sessions, vam coincidir i és un home amb qui es pot parlar amb molta naturalitat", ha dit. Conesa creu que, amb l'elecció del nom de Lleó XIV, ha volgut "connectar" amb el pontificat de Lleó XIII, "que va ser un papa molt social i del món obrer". Pel bisbe, el nou papa haurà d'encarar l'evangelització i els abusos dins l'Església com a principals reptes. "És un tema que no es pot oblidar", ha subratllat.
Nacional i internacional
Salvador Giménez, bisbe de Lleida: “Té gravats al cor l’amor i la fraternitat”
Segre
Francesc Conesa creu que l'elecció de Robert Prevost com a nou màxim líder de l'església catòlica, en substitució del papa Francesc, s'ha rebut "amb joia" dins l'Església. "Crec que continuarà moltes coses en la línia del seu antecessor i això ja es va veure en el seu primer discurs", ha explicat.
Tot i això, el bisbe subratlla el fet que no s'hagi posat de nom Francesc II perquè "hauria estat massa marcat". Pel que fa a la tria del nom de Lleó, el prelat defensa que l'últim papa amb aquest nom va ser "del món obrer i social". "I jo crec que ha volgut connectar amb aquest pontificat", ha afegit.
El bisbe de Solsona ha explicat que va conèixer personalment el nou papa durant el Sínode -una reunió de bisbes i altres líders eclesiàstics per tractar qüestions de l'Església-. Segons ha dit, Prevost va assistir a totes les sessions i ha explicat que hi va coincidir a les hores de pausa, mentre prenien un cafè. "És un home senzill, de bon tracte i amb qui es pot parlar amb naturalitat", ha subratllat.
Pel que fa al seu origen nord-americà, Conesa opina que, quan els cardenals escullen papa, "no pensen en termes polítics", però sí que s'ha mostrat confiat que, pel fet d'haver viscut de primera mà la migració, "les seves paraules podran il·luminar el poble nord-americà davant les polítiques de Trump".
En relació als reptes que haurà d'encarar el nou papa, el bisbe de Solsona ha enumerat l'evangelització i la lluita contra els abusos dins l'Església, però ha avisat que n'hi ha molts altres.