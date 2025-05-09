RESTAURACIÓ
‘El potatge de la Tamara’, al barri de la Mariola
El projecte Blok - Cuina de Barri a la Mariola de Lleida, que proporciona esmorzars i menús saludables i sostenibles a la cafeteria del Centre Cívic, va presentar ahir El potatge de la Tamara, una recepta de gastronomia gitana. Es tracta d’una proposta que inclou mongetes roges, carn, arròs i fenoll, però que també està disponible en versió vegana. Els comensals podran demanar tots els dijous de maig el Menú de potatge, que inclou el plat de la Tamara, així com una amanida de ceba roja i piparres, aigua i unes postres a triar.
Amb accions com aquesta, el projecte Blok - Cuina de Barri, a càrrec de la cooperativa Recoop, té per objectiu integrar les receptes de la comunitat diversa que conforma el barri de la Mariola en aquest restaurant comunitari. Per dinar al Centre Cívic, es pot reservar trucant al 722 560 762.