El Torrefarrera Street Art escalfa motors
El Torrefarrera Street Art Festival (TSAF), organitzat per l’ajuntament del municipi, celebra la seua edició més ambiciosa a partir de dilluns, amb 11 artistes de diferents llocs del món i un total de nou murals. Els primers creadors ja van començar ahir a treballar en les seues obres. Aquest any, el certamen ha rebut 72 propostes, un 60% de fora de l’Estat.
Després d’aquesta edició, Torrefarrera acumularà una vuitantena de murs decorats, convertint-se en un museu a l’aire lliure de més de 7.000 metres quadrats.