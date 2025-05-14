Espanya obligarà a avaluar els riscos laborals a les cases amb empleades domèstiques abans de novembre de 2025
Una nova plataforma gratuïta permetrà complir la normativa que reconeix el dret a un entorn laboral segur per a aquest col·lectiu
Els ocupadors de les aproximadament 500.000 treballadores de la casa que hi ha actualment a Espanya -350.000 afiliades i la resta sense contracte- hauran de realitzar obligatòriament una avaluació de riscos laborals dels seus domicilis abans del 14 de novembre de 2025. Per facilitar aquest tràmit, el govern espanyol ha posat en marxa 'Prevenció 10', una eina oficial, online i completament gratuïta que permet complir aquesta nova normativa dirigida al servei domèstic.
La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, acompanyada per la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, i representants de sindicats i associacions d’empleades domèstiques, va presentar aquesta innovadora plataforma que converteix a Espanya "a l’únic país al món que reconeix i formalitza el dret a la salut en el lloc de treball de les empleades domèstiques". Un pas significatiu per a un col·lectiu històricament invisibilitzat.
Segons va explicar la directora de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, Aitana Gari, 'Prevenció 10' és un web que ja donava cobertura a avaluacions de risc laboral en petites empreses, però que ara s’ha adaptat específicament per a l’ocupació a la casa. "És una gestió obligatòria", va recalcar Gari, que va especificar que els ocupadors "tenen 6 mesos per completar el procés d’avaluació i obtenir la documentació".
Com funciona 'Prevenció 10' i què implica per als ocupadors?
El procés és relativament senzill: els ocupadors han d’accedir a la plataforma allotjada a Prevencion10.es, donar-se d’alta i completar un qüestionari detallat sobre els possibles riscos laborals del domicili i les tasques específiques que realitza la treballadora. Si l’eina detecta alguna anomalia o risc potencial, suggereix automàticament un pla per resoldre'l, establint un compromís temporal per a l’ocupador.
Aquesta plataforma, desenvolupada incloent recomanacions d’associacions representatives del sector, també proporciona informació valuosa sobre els equips de protecció necessaris i fitxes tècniques amb recomanacions preventives. Per facilitar el seu ús, s’ha estructurat per colors i amb un llenguatge accessible que qualsevol persona pugui entendre fàcilment.
Una vegada finalitzat el qüestionari, l’eina genera un informe complet que resumeix tots els aspectes avaluats: d’una banda, la valoració de riscos i, per un altre, les mesures correctores proposades. És obligatori que tant la treballadora com l’ocupador disposin d’una còpia d’aquest document, que a més ha d’estar disponible al domicili per a possibles inspeccions laborals.
Un sector feminitzat i precaritzat que avança cap a la igualtat de drets
"Ningú no ha de jugar-se la salut o la vida per anar a treballar", va destacar Yolanda Díaz durant la presentació, qualificant aquesta eina com "un pas més en la promesa les treballadores de la casa que massa temps van ser invisibles en les estadístiques, les lleis i les prioritats polítiques".
Les dades reflecteixen una realitat preocupant: el 95% d’aquestes treballadores són dones, el 69% d’origen estranger, i una de cada tres continua sense estar donada d’alta en la Seguretat Social. A més, el 74% necessita medicar-se habitualment per al dolor, evidenciant els riscos físics associats a la seua tasca.
L’equiparació de drets ha estat progressiva. Un reial decret de 2022 els va atorgar el dret a l’atur, posteriorment es va regular la indemnització per acomiadament, i ara s’afegeix aquesta protecció en matèria de prevenció de riscos laborals. Tanmateix, com va reconèixer la ministra, queden tasques pendents per a la plena equiparació d’aquest col·lectiu "invisible" i "precari" que "fa possible la vida a moltes cases".
Entre els assumptes pendents destaquen l’elaboració d’un protocol específic contra l’assetjament i la violència, la millora de la situació de les aproximadament 38.000 dones que treballen com internes, i l’establiment d’una negociació col·lectiva efectiva en un sector els sous mitjans del qual (1.014 euros) hi són molt per sota de la mitjana nacional.
Sancions i terminis: el que han de saber els ocupadors
El Ministeri de Treball ha estat clar respecte a les conseqüències d’incomplir aquesta nova normativa. La Inspecció de Treball podrà sancionar els ocupadors exactament igual que fa altres empreses, ja que l’objectiu fonamental és que "les treballadores de la casa tinguin els mateixos drets que els altres treballadors".
Per resoldre dubtes sobre el procediment, s’ha habilitat un telèfon d’informació (91 363 43 00, 'Stop Riesgos Laborales') que atén en dies feiners de 9:00 a 14:00 hores. Convé recordar que l’avaluació ha d’actualitzar-se sempre que canviïn les condicions laborals, i que no disposar d’ella pot portar importants sancions econòmiques.
Quins aspectes avalua Prevención10 per a les empleades de casa?
L’eina examina les tasques comunes associades al treball domèstic, però també inclou aspectes específics com el tracte amb mascotes o les condicions particulars del règim intern. El seu disseny intuïtiu permet identificar fàcilment els riscos: quan se’n detecta algun (en contestar negativament qualsevol de les preguntes), és el moment d’establir mesures per eliminar-lo.
A més, 'Prevención10' incorpora simuladors i una extensa biblioteca amb fitxes explicatives senzilles sobre diversos aspectes preventius, com el funcionament dels Equips de Protecció Individual (EPIs). Aquest sistema interactiu facilita la consulta de totes les mesures preventives necessàries per millorar la salut laboral en aquest sector, "fomentant el treball digne".
Un treball de risc freqüentment infravalorat
Un aspecte destacat durant la presentació va ser la realitat que moltes empleades domèstiques treballen "sota una alta pressió" i en situacions d’incertesa on "no saben com reaccionar" davant de determinades circumstàncies. Les estadístiques confirmen que es tracta d’un treball amb risc significatiu, registrant-se nombroses baixes laborals per accidents domèstics.
La nova eina busca precisament visibilitzar aquests possibles danys i analitzar els riscos associats, facilitant la seua avaluació segons el lloc on es desenvolupin els treballs|feines o les característiques específiques de les tasques, com la necessitat de conduir vehicles.
Quins nous drets han adquirit recentment les empleades de la casa?
A més de la prevenció de riscos laborals, les treballadores de la casa han vist reconeguts altres drets fonamentals en els últims anys, entre els quals destaquen els reconeixements mèdics anuals, la dotació d’equips de protecció, l’establiment de protocols antiassetjament, el dret a l’atur i les indemnitzacions per acomiadament equiparables a altres sectors laborals.
Com afecta aquesta normativa a les empleades sense contracte?
Encara que l’eina està dissenyada principalment per a relacions laborals formalitzades, la seua implementació podria tenir un efecte indirecte en la reducció de l’economia submergida dins del sector. En establir un marc normatiu més estricte i amb més controls, s’espera que gradualment més ocupadors regularitzin la situació de les seues treballadores domèstiques, contribuint així a la dignificació general de la professió.