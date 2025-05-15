De l'experiència a l'excel·lència: L'aposta de Tomàs Cusiné per vins d'altura amb personalitat única al Vilosell
Un viatge sensorial per terres de gran altitud on es conreen més de 15 varietats diferents sota pràctiques ecològiques i biodinàmiques, donant com a resultat vins premiats internacionalment
En un entorn privilegiat a més de 700 metres d'altitud, un dels projectes vinícoles més genuïns de Catalunya celebra dues dècades d'innovació constant. L'any 2003, després d'una dilatada trajectòria professional, un reputat enòleg va decidir emprendre el seu camí més personal al municipi del Vilosell, a la comarca de Les Garrigues, dins la DO Costers del Segre.
Aquest projecte d'autor no només ha sabut capturar l'essència del territori, sinó que s'ha convertit en un referent d'innovació i sostenibilitat en el panorama vinícola català. Amb una gestió ecològica i sostenible de 33 hectàrees de vinyes, el celler implementa pràctiques biodinàmiques i regeneratives, preservant la coberta vegetal del sòl i aplicant tècniques respectuoses amb el medi ambient.
L'alçada com a factor determinant en la qualitat
L'ubicació estratègica per sobre dels 700 metres d'altitud confereix característiques úniques als vins elaborats en aquesta zona. Els terrenys presenten una textura franco-llimosa i franco-argilosa, amb diferents nivells de graves que proporcionen un drenatge òptim. Aquesta combinació de factors, juntament amb el component argilós que ajuda a conservar la humitat, crea un equilibri hídric ideal per al cultiu de la vinya.
El resultat d'aquestes condicions excepcionals són veremes tardanes que afavoreixen una maduració lenta del raïm, aconseguint vins amb una òptima acidesa, un grau elevat d'alcohol, pells gruixudes i uns tanins suaus i elegants que s'han convertit en un dels trets més distintius de les elaboracions d'aquest celler.
Innovació constant i experimentació enològica
Un dels aspectes més destacats d'aquest projecte vinícola és la seva aposta decidida per la innovació. El celler ha esdevingut capdavanter en l'estudi de la vinya i en l'exploració de noves tècniques d'elaboració i tipus de criança, utilitzant diversos materials com fusta, ciment, cubs i àmfores, entre d'altres.
Aquesta aposta per l'enologia de precisió forma part d'una filosofia definida com a "vins elaborats a consciència", un concepte que exigeix un rigor màxim en totes les fases del procés productiu, des del treball a la vinya fins a l'embotellament final.
Als inicis del projecte, fa més de vint anys, es van plantar prop d'una vintena de varietats diferents amb l'objectiu d'investigar les possibilitats de la zona. Aquesta experimentació inicial ha donat pas a un coneixement profund del terroir i a l'elaboració de vins amb una marcada personalitat i caràcter.
Un catàleg de vins que reflecteix l'expressió del territori
El portfolio d'aquest celler d'autor inclou referències emblemàtiques que han merescut el reconeixement internacional. Entre elles destaca el vi que porta el nom de la població, elaborat amb varietats negres i envellit en botes noves de roure francès de gra fi durant nou mesos, amb una posterior criança sobre lies durant tres mesos en dipòsits de ciment soterrats.
El blanc Auzells representa una altra de les joies de la casa, oferint frescor, amabilitat i una àmplia complexitat sensorial que el converteix en una referència en el panorama dels vins blancs catalans. Per la seva banda, el negre Geol es caracteritza pels seus tanins rodons, potents i profunds.
Els vins de finca constitueixen autèntics tresors d'aquest celler. Els blancs Finca Racons —un prestigiós monovarietal de macabeu— i La Serra del Vent —un preuat chardonnay—, juntament amb els negres Finca Comabarra —considerada una veritable joia— i Finca Barqueres —una autèntica expressió de la carinyena— han rebut nombrosos elogis per part de crítics i experts.
Completant l'oferta, trobem una exclusiva col·lecció de microvinificacions que confirma la mestria del seu creador com a enòleg de primera línia.
Un projecte amb projecció internacional
Aquest grup cellerer, un dels més genuïns de Catalunya, ha aconseguit traspassar fronteres amb una producció que s'exporta a més de 40 països. Els seus vins gaudeixen del reconeixement de sommeliers, crítics i guies enològiques d'arreu del món, consolidant-se com a ambaixadors de l'excel·lència vinícola catalana.
El compromís amb la qualitat i l'autenticitat, juntament amb una visió innovadora i respectuosa amb el territori, han convertit aquest projecte en un referent obligat per als amants del vi. La possibilitat de visitar el celler qualsevol dia de la setmana amb reserva prèvia, així com la proximitat de l'hotel rural Vilosell Wine Hotel, ofereixen una experiència enoturística completa per als visitants.
Tomàs Cusiné i la DO Costers del Segre
Tomàs Cusiné lidera aquest projecte vinícola que porta el seu nom, aplicant tot el coneixement acumulat durant la seva dilatada trajectòria professional. La seva filosofia s'ha centrat sempre en l'elaboració de vins amb caràcter que reflecteixin l'expressió del territori, optimitzant el seu profund coneixement de la DO Costers del Segre.
Aquesta denominació d'origen, situada a la província de Lleida, es caracteritza per la seva diversitat de terrenys i microclimes, que permeten el cultiu d'una àmplia varietat de ceps i l'elaboració de vins amb personalitats molt diferenciades. El projecte de Tomàs Cusiné ha sabut aprofitar les particularitats d'aquesta regió vinícola per crear elaboracions úniques que transmeten l'essència del seu entorn.