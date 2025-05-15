EMERGÈNCIES
Mor mentre treballava amb el seu tractor a l’Horta de Lleida
El van trobar ahir a la nit a Pla de Montsó, entre Lleida i Alpicat. Tenia 75 anys i seria veí d’aquesta última localitat
Un home d’uns 75 anys va morir ahir mentre treballava amb un tractor en una finca de la partida Pla de Montsó, a l’Horta, entre Lleida i Alpicat. La víctima seria veí d’aquest últim municipi. Els serveis d’emergències van ser alertats a les 20.46 hores i fins al lloc van acudir tres dotacions dels Bombers, dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana. Malgrat la immediatesa del dispositiu no es va poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos es van fer càrrec de les diligències per determinar les causes de l’incident, que inicialment tractaven com una mort accidental encara que no descartaven una indisposició, ja que el vehicle agrícola es trobava a uns metres de la víctima, segons van informar fonts solvents a aquest diari.
En cas que es confirmi que va ser un accident, seria el segon d’aquestes característiques que es registra aquest any a Lleida. Un agricultor de 71 anys veí de Mollerussa i natural de Miralcamp va morir el 14 de gener a la seua finca de fruiters en aquesta última localitat del Pla. En els últims anys s’han produït diversos accidents mortals amb tractors a Ponent.