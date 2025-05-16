ARTS
L’Enre9 ja envaeix els carrers de Lleida
Una cercavila musical dona el tret de sortida a la quarta edició del festival a la Mariola. Fins diumenge, espectacles i tallers, amb professionals i associacions locals
La quarta edició del festival Enre9, d’arts en viu i al carrer, es va inaugurar oficialment ahir en gran amb una cercavila musical, que va arrancar a la plaça Barcelona de Lleida i va recórrer els carrers del barri de la Mariola fins als jardins Primer de Maig. La desfilada va estar liderada per una batucada amb músics de L’Intèrpret i comptava amb la participació de diversos centres educatius de la zona: les escoles Santa Maria de Gardeny, Magí Morera i Galícia, Joan XXIII i l’Institut Castell dels Templers. Així mateix, a l’acabar el recorregut, estava prevista una mostra de perruqueria creativa a càrrec de la companyia Sienta la Cabeza i l’Institut Castell dels Templers, i l’actuació de la Coral Mariola. A la tarda, la plaça Barcelona havia d’acollir una trobada del poble gitano, així com la desfilada Estil Gypsy.
La tercera jornada de l’Enre9 comença aquest matí (11.00) a la plaça Barcelona amb l’espectacle de circ i dansa aèria Josianes ou l’art de la résistance per a públic escolar. Es tracta d’una proposta fins ara inèdita a Espanya que es tornarà a representar a la tarda (18.30) per al públic general. Els plats forts de la jornada arribaran a les 19.00, amb una exhibició de música urbana a Primer de Maig, i a les 20.30, el monòleg El multiverso de Wiz Problema, comediant amb orígens gambians amb més de mig milió de seguidors a Instagram. El certamen s’allargarà fins diumenge i, a partir de demà, hi ha previstes desenes d’activitats de teatre, circ, dansa, música i tallers multiculturals gratuïts i per a tots els públics.