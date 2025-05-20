SALUT
Festa per aconseguir més donants de llet materna
A l’Arnau, per tenir les reserves estables
Els jardins de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida van acollir ahir, un any més, la festa del Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, en la qual es van reunir professionals, donants i receptors. L’objectiu és sensibilitzar sobre la importància d’aquesta donació per als nadons prematurs i poder captar més donants.
Durant l’any passat, 30 mares van donar llet materna a Lleida, una xifra lleugerament inferior a la del 2023, quan van ser 33. Els professionals van explicar que el repte no és només aconseguir augmentar la base estable de donants sinó que les mares aportin llet més freqüentment i durant més temps. D’aquesta forma, ajudarien a mantenir l’estabilitat de les reserves. Les mares s’incorporen a la donació als 3 o 4 mesos d’haver donat a llum i quan tenen la lactància ben instaurada, però ho fan durant menys temps, sobretot, per motius laborals.
El 2024, la llet donada va servir per alimentar 655 nadons prematurs (de menys de 32 setmanes amb un pes per sota d’1,5 quilos) en el conjunt de Catalunya, la qual cosa representa més del 10 per cent dels nounats abans d’hora.