INICIATIVES
El festival de ciència als bars torna a Lleida
Lleida acull una nova edició del festival de divulgació científica Pint Of Science, amb sis xarrades d’investigadors i científics al pub Legend, que van començar ahir i s’allargaran fins demà. Les primeres xarrades d’ahir van ser a càrrec de Sergio de Miguel Magaña, que va parlar sobre fongs forestals i el canvi global, i de Laura Herrera Diez, que va tractar sobre la sostenibilitat del futur.
Avui, a partir de les 19 hores, el pub acollirà les conferències de Maylos Rodrigo, sobre el paper dels gossos de teràpia per a nens i nenes amb TDAH, i de les investigadores Itziar Molet i Maria Font Albarich.
Demà, serà el torn de Victoria Marín, sobre tecnologia, i d’Ana Cediel Serra, que ajudarà el públic a descobrir el patrimoni i els perills de l’espai virtual.
Així, el festival ofereix més d’un miler d’esdeveniments en 75 localitats.