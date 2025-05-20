Huppert presenta a Canes la dona més rica del món
L’actriu francesa Isabelle Huppert va presentar ahir a Canes, fora de competició, la pel·lícula La femme la plus riche du monde, inspirada en la filla del fundador de L’Oréal, Liliane Bettencourt, i el sonat escàndol que va protagonitzar amb un jove artista al voltant del 2010. La pel·lícula que protagonitza utilitza noms ficticis per comptar un afer que tothom coneix a França. “Per als actors, el que és interessant és oblidar el que és real i deixar a la ficció apropiar-se’n, deixar al nostre imaginari fer tota la feina”, va dir Huppert. D’altra banda, el director nord-americà Wes Anderson va presentar ahir The phoenician scheme i es va burlar de Trump. “Poden retenir les pel·lícules a la duana?”, va fer broma. Penélope Cruz, juntament amb el debutant en el cine Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González i Lola Dueñas, encapçalaran el repartiment de La bola negra, la nova pel·lícula escrita, produïda i dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrossi, els Javis. El film, que pren el títol d’una obra inacabada de Federico García Lorca, començarà el rodatge a l’agost i s’estrenarà en cines el 2026.