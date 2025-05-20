FESTES
Periodisme i Aplec del Caragol de Lleida, de la mà
El lleidatà Artur Peguera va inaugurar ahir la festa gastronòmica, que va qualificar com “una fàbrica de fer amics”. La Fecoll entrega els premis Bover al Força Lleida i el Llimac, a Renfe
Artur Peguera, natural del Pont de Suert, va donar aquest dilluns el tret de sortida a l’Aplec 2025 com a pregoner amb un discurs ple de referències al vincle entre la festa gastronòmica i la seua trajectòria periodística. En una sala Leandre Cristòfol de la Llotja de Lleida plena de públic, el periodista de TV3 va confessar que és un “fan declarat” de l’Aplec, encara que va assenyalar que no hi pot assistir tant com voldria a causa de la seua feina. Recordant anècdotes amb amics i companys de professió, va parlar del seu pas per La Mañana, SEGRE i Ràdio Lleida. “Recordo retransmissions després de passar la nit a l’Aplec”, va destacar.
De la seua etapa a SEGRE, va recordar que la primera entrevista que li va encarregar José Carlos Miranda va ser a Manolo Calpe, alma mater de la festa. Després d’assenyalar que en les primeres edicions la cobertura informativa se centrava en diaris i ràdios locals, va al·ludir a la irrupció de les xarxes socials i l’ús del telèfon mòbil. “Si Manolo Calpe aixequés el cap i veiés més mòbils a la mà dels penyistes que vasos, no sé què en pensaria...”, va fer broma. Peguera, molt emocionat, va fer una crida a conservar les amistats “i no deixar per un altre dia dir als nostres éssers estimats que els estimem”.
Així, va dir que, per a ell, l’Aplec “és una fàbrica de fer amics” i va tancar la seua intervenció amb una divertida anècdota: la seua primera intervenció a la ràdio quan de nen va participar en una cursa de caragols. “Al meu el vaig anomenar Correcamins, i va acabar l’últim”, va riure amb el públic. Un emotiu pregó que va acabar amb el tradicional “visca l’Aplec”.
L’acte d’ahir també va servir per a l’entrega dels premis Caragol Bover al Força Lleida, que va recollir el seu president, Albert Aliaga, i el Llimac per a Renfe, que es va entregar a Antonio Carmona, com a representant a Catalunya. També es va entregar el premi del XIII Concurs de Rodolins i Versos Satírics-Memorial Jordi Plens, a Jaume Bitterhoff. Entre els assistents hi havia el president de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida, Ferran Perdrix, i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. La festa, que enguany té una participació rècord amb 121 colles i 16.500 collistes, començarà divendres.