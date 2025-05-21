Els noms de les colles que han passat per l’Aplec del Caragol de Lleida: entre la tradició, l’humor i la diversitat
Des de parròquies fins a acadèmies d’idiomes, passant per penyes esportives i entitats inclusives, l’Aplec del Caragol reuneix colles de tota mena que reflecteixen l’esperit festiu i plural de Lleida
L'Aplec del Caragol de Lleida s'ha consolidat com una de les festes gastronòmiques més emblemàtiques de Catalunya, amb una participació massiva de colles que donen vida i color a aquesta celebració. La majoria d'aquestes agrupacions continuen actives actualment, tot i que algunes ja han desaparegut amb el pas del temps. La diversitat de noms d'aquestes colles reflecteix la rica identitat cultural lleidatana, amb referències a ocells, clubs, barris, associacions veïnals, establiments i fins i tot parròquies.
El caràcter internacional de l'Aplec queda palès amb colles com la "Team Cargol" i "Escargot Ariégeois" de la Catalunya Nord, així com les formades per professorat nadiu d'anglès com "Penya Students", "Ilinguay" o "English Snail". El teixit empresarial també hi és present amb agrupacions com "Bancobao-Club BBVA", "Caragolaixa de CaixaBank", "Club Banco Central-Hispano-Club Santander" o "Graella-Mapfre", entre d'altres.
Un espai per a tothom
La inclusivitat és un dels valors fonamentals de la festa, com demostra la participació de colles com "Caragolaires Once", "Colors de Ponent", "Els Onze", "Els Sords" o la "Llar del Sord-Club Esport Sords". Aquesta diversitat fa de l'Aplec un espai on tothom hi té cabuda.
Esport i territori
L'àmbit esportiu hi té una representació destacada amb colles com la Penya Barcelonista de Lleida, el Cargol Culé, la Gol Nord del Camp d'Esports, Los del Natació o els Xuts de la penya del Lleida. D'altra banda, els barris i partides de Lleida mostren el seu arrelament territorial amb colles com la del Camí de Montcada, les Estisores Bordeta, els Goril·les de Cappont, els de Pardinyes o los Julandrones.
Representació comarcal
La resta de poblacions de la província també tenen el seu espai a l'Aplec, amb colles com "Almenar", "Barranc dels Rucs" de Balaguer, "Cassola" de Tornabous, "Fem-la Grossa" de Torregrossa, "Pa i vi" d'Alcoletge i "Txollada" de Bellvís. Aquesta àmplia representació territorial converteix l'esdeveniment en una autèntica festa de la Terra Ferma.
Entre les colles amb noms més originals destaquen el "Caragol del Tupé", "Caragol Excavador", els "Motorolocos", les "Trincoles de l'almeja" o "29 y el Cerdo". Finalment, cal mencionar la colla "Kina Kreu" de la parròquia de Balàfia, que vetlla perquè tot surti bé durant la celebració d'aquesta festa.