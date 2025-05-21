Junts aposta per la prohibició del vel a les escoles, el burca i el nicab
El partit també trasllada als seus alcaldes que només admet el burquini si és "roba tècnica de bany"
Junts ha fixat posicionament a favor de la prohibició de la prohibició del vel a l'educació obligatòria, així com del burca i el nicab en el conjunt dels espais públics. Segons fonts del partit, així ho ha acordat l'executiva, que també ha traslladat als seus alcaldes que només admeten el burquini a les piscines municipals quan es tracti de "roba tècnica de bany". A curt termini, aquest posicionament no es concretarà en cap iniciativa legislativa, tot i que no en descarten a llarg termini. Malgrat tot, el grup al Parlament votarà en contra de la moció d'Aliança Catalana que es debatrà aquest dijous. Argumenten que "destil·la odi per totes bandes" i que "aquesta posició només genera més catalanofòbia".
Pel que fa al vel integral, com el burca o el nicab, Junts s'hi posiciona en contra "per una qüestió de no discriminació de gènere" i també de "seguretat". Pel que fa al vel no integral, aposten per la seva prohibició en menors en l'educació obligatòria, en els extraescolars i l'activitat esportiva, per les mateixes raons. I pel que fa al burquini, davant la "impossibilitat per discernir per quin motiu" es porta, precisen que el seu ús només s'ha de permetre quan sigui "roba tècnica de bany".
Fonts de Junts expliquen que han adoptat aquest posicionament per part de l'executiva en el marc del debat posterior al congrés de Calella de la passada tardor i de la Convenció Municipalista. Aquestes mateixes fonts asseguren que no volen "evitar cap debat" ni "entrar en posicions bonistes", sinó que "afronten els debats de forma ordenada".
Segons el partit de Puigdemont, el posicionament no està "encotillat" per la legislació actual i suposa el "compromís de tirar endavant iniciatives legislatives en coherència" amb aquest plantejament allà on sigui possible. També busca ser un "punt de referència debatut, consensuat i contrastat" per als alcaldes de Junts
Tot i això, ara per ara, no es traduirà en l'impuls de cap iniciativa legislativa concreta. Des de Junts deixen clar que han "escoltat tothom", també col·lectius islàmics, abans de prendre aquesta decisió.
La moció d'AC "destil·la odi"
Junts ha fet públic el seu posicionament coincidint amb la vigília del debat d'una moció d'Aliança Catalana al Parlament, on el partit d'extrema dreta reclama la prohibició a l'espai públic del hijab, el nicab, el burca, el burquini o el xador.
En aquest sentit, la formació de Carles Puigdemont assenyala que hi votarà en contra "amb el convenciment absolut" perquè el text "destil·la odi per totes bandes" i "no es pot agafar per enlloc". I insisteixen que "no els trobaran mai en aquest estil".