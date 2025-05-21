El te amb mandarina conquereix Espanya: per què serà la infusió de moda aquest estiu
La beguda elaborada amb closca de mandarina i canyella es viralitza a les xarxes socials pels seus múltiples beneficis per a la salut i la seua senzilla preparació
El te amb mandarina s’està convertint en la infusió de moda de cara a aquest estiu a Espanya, un país tradicionalment poc consumidor de te on les infusions solen associar-se principalment a períodes de malaltia. Aquesta beguda, que combina closca de mandarina amb canyella, ha guanyat popularitat ràpidament gràcies a la viralització en xarxes socials i als nombrosos beneficis per a la salut que se li atribueixen, des de la millora digestiva fins el reforç del sistema immunològic.
La transformació en els hàbits de consum dels espanyols ha propiciat la proliferació d’establiments especialitzats tant en la venda com en la degustació de diferents varietats de te. Aquesta tendència marca un punt d’inflexió en la relació dels espanyols amb una beguda que, si bé no forma part de la tradició culinària nacional com passa amb el cafè, està guanyant adeptes ràpidament.
El te a Espanya: de l’aristocràcia a la popularització
El te va començar a introduir-se a Espanya al segle XVIII, principalment per influència britànica i francesa, on ja era una beguda de prestigi entre la reialesa i les classes altes. Tanmateix, quan el te va arribar a terres espanyoles, el cafè i el xocolate ja havien establert una sòlida presència, importats ambdós des d’Amèrica.
Amb el transcurs del temps, el te es va anar fent més accessible econòmicament fins convertir-se en un producte a l’abast de la majoria de la població. Encara que Espanya continua sent predominantment un país consumidor de cafè, el te ha aconseguit ocupar un espai significatiu en els hàbits de consum dels espanyols, especialment entre els qui busquen alternatives més saludables o diferents experiències gustatives.
Beneficis del te de closca de mandarina amb canyella
La recent popularitat del te de closca de mandarina amb canyella no és casualitat. Nombroses investigacions científiques avalen les seues múltiples propietats beneficioses per a l’organisme:
1. Millora la digestió: Aquesta infusió facilita el trànsit intestinal, alleuja les molèsties provocades per gasos i digestions pesades, a més d’estimular la producció de bilis, fonamental per a una correcta digestió.
2. Reforça el sistema immunològic: Tant la mandarina com la canyella són riques en vitamina C i antioxidants, substàncies que potencien les defenses naturals del cos davant agents externs.
3. Ajuda a controlar el sucre en sang: Diversos estudis suggereixen que pot millorar la sensibilitat a la insulina i contribuir a la regulació dels nivells de glucosa, aspecte especialment rellevant per a persones amb diabetis o predisposició a patir-la.
4. Combat el mal alè i refresca: Els components d’ambdós ingredients tenen propietats antibacterianes i aromes fresques que contribueixen a una millor higiene bucal.
5. Millora l’estat d’ànim i relaxa: La combinació de l’aroma cítrica de la mandarina amb la calidesa característica de la canyella produeix efectes relaxants que poden alleujar l’estrès i l’ansietat.
Preparació casolana del te de mandarina
Una de les raons de l’èxit d’aquesta infusió és la simplicitat de la seua elaboració. Els ingredients necessaris estan a l’abast de tothom: un branquilló de canyella (o mitja culleradeta si s’utilitza en pols), una tassa d’aigua i una cullerada de closca de mandarina, preferiblement seca, encara que també pot fer-se servir fresca sempre que estigui ben rentada i lliure de pesticides.
El procés de preparació consta de diversos passos senzills. Primer, es bull l’aigua en un cassó. A continuació, s’agreguen la closca de mandarina i la canyella. Després, és necessari reduir la intensitat del foc i deixar que la barreja bulli suaument durant uns 5-10 minuts. Finalment, es cola el líquid i es deixa reposar un parell de minuts abans de consumir-lo.
Per què s’ha popularitzat aquesta infusió?
L’auge del te amb mandarina respon a diversos factors convergents. D’una banda, la creixent preocupació per la salut i el benestar ha impulsat la recerca de begudes naturals amb propietats beneficioses. D’altra banda, les xarxes socials han actuat com a catalitzador, permetent que receptes i consells es difonguin ràpidament entre milions d’usuaris.
Influencers i creadors de contingut especialitzat en gastronomia i estil de vida saludable han contribuït significativament a popularitzar aquesta infusió, destacant tant els seus beneficis com el seu refrescant sabor, especialment indicat per als mesos estivals. La senzillesa de la seua preparació i l’accessibilitat dels seus ingredients han estat factors determinants per a la seua adopció massiva.
Quin és la millor època per consumir te de mandarina?
Encara que aquesta infusió s’ha viralitzat principalment com a beguda estiuenca per les seues propietats refrescants, el cert és que pot consumir-se durant tot l’any. A l’hivern, servida calent, pot ajudar a prevenir refredats gràcies al seu alt contingut en vitamina C, mentre que a l’estiu, presa freda, constitueix una excel·lent alternativa als refrescos ensucrats.
La temporada de mandarines a Espanya, que s’estén principalment d’octubre a maig, facilita l’accés a closques fresques durant bona part de l’any. Per als mesos restants, sempre existeix l’opció de dessecar les closques i conservar-les per al seu ús posterior.
Es pot combinar amb altres ingredients?
La versatilitat d’aquesta infusió permet experimentar amb diverses variants. Alguns consumidors afegeixen una culleradeta de mel per endolcir naturalment la beguda i potenciar les seues propietats antiinflamatòries. D’altres incorporen gingebre fresc per intensificar els seus efectes digestius i antiinflamatoris. L’addició d’unes gotes de llimó no només realça el sabor cítric, sinó que incrementa l’aportació de vitamina C.
Els més aventurers poden provar combinacions més sofisticades, com la incorporació de cardamom, clau o anís estrellat, espècies que harmonitzen perfectament amb la mandarina i la canyella, aportant nous matisos aromàtics i propietats saludables addicionals.
El te amb mandarina representa, en definitiva, una tendència en alça que evidencia l’evolució dels hàbits de consum a Espanya cap a opcions més saludables i sostenibles, sense renunciar al plaer de disfrutar d’una beguda aromàtica i saborosa.